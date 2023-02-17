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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/zaharova-natonun-ukraynadaki-catismalardaki-dahli-azami-duzeye-cikti--1067166553.html
Zaharova: NATO'nun Ukrayna'daki çatışmalardaki dahli azami düzeye çıktı
Zaharova: NATO'nun Ukrayna'daki çatışmalardaki dahli azami düzeye çıktı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmalardaki dahlinin azami düzeye ulaştığını söyledi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T14:00+0300
2023-02-17T14:33+0300
rusya
mariya zaharova
ukrayna
ukrayna krizi
nato
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Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olmadıkları yönündeki savunmalarını eleştirdi. İttifak ülkelerinin çatışmalara katılmadıklarını kanıtlamak için yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizen Zaharova, "NATO'nun dahli azami düzeyde, provokatif eylemler uzun yıllardır sürüyor" ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO'nun şu anda Kiev rejimini doğrudan yönettiğini vurgulayarak bunun 'tam teşekküllü bağlantı' anlamına geldiğini kaydetti. Daha önce Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İttifak'ın Ukrayna'daki çatışmalarda yer almadığına dair sözlerinin yalan olduğunu vurgulamıştı.'ABD çatışmaları Rusya topraklarına taşımayı amaçlıyor' ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Washington'un Ukrayna'nın Kırım'ı vurmasını destekleyeceği yönündeki açıklamasına da yanıt veren Zaharova, ABD'nin çatışmaları Rusya topraklarına taşıma amacı güttüğünü vurguladı.ABD'nin Ukrayna'ya düzenli olarak devasa miktarda silah tedarik ettiğini, istihbarat verileri sağladığını, silahlı faaliyetlerin planlanmasında doğrudan yer aldığını, Ukrayna ordusuna ve çeşitli silahlı örgütlerin temsilcilerine eğitim verdiğini belirten Zaharova, "ABD'li savaş çığırtkanları şimdi daha da ileri gittiler: Kiev rejimini savaşı daha da tırmandırmaya, sadece savaşı ülkemiz topraklarına taşımaya tahrik ediyorlar. Doğrudan saldırılarla" diye konuştu.Zaharova, Nuland'ın bu sözlerle ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olduğunu teyit ettiğinin de altını çizdi.
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rusya, mariya zaharova, ukrayna, nato

Zaharova: NATO'nun Ukrayna'daki çatışmalardaki dahli azami düzeye çıktı

14:00 17.02.2023 (güncellendi: 14:33 17.02.2023)
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmalardaki dahlinin azami düzeye ulaştığını söyledi.
Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, NATO ülkelerinin Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olmadıkları yönündeki savunmalarını eleştirdi.
İttifak ülkelerinin çatışmalara katılmadıklarını kanıtlamak için yoğun çaba sarf ettiğinin altını çizen Zaharova, "NATO'nun dahli azami düzeyde, provokatif eylemler uzun yıllardır sürüyor" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO'nun şu anda Kiev rejimini doğrudan yönettiğini vurgulayarak bunun 'tam teşekküllü bağlantı' anlamına geldiğini kaydetti.
Daha önce Zaharova, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İttifak'ın Ukrayna'daki çatışmalarda yer almadığına dair sözlerinin yalan olduğunu vurgulamıştı.

'ABD çatışmaları Rusya topraklarına taşımayı amaçlıyor'

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Washington'un Ukrayna'nın Kırım'ı vurmasını destekleyeceği yönündeki açıklamasına da yanıt veren Zaharova, ABD'nin çatışmaları Rusya topraklarına taşıma amacı güttüğünü vurguladı.
ABD'nin Ukrayna'ya düzenli olarak devasa miktarda silah tedarik ettiğini, istihbarat verileri sağladığını, silahlı faaliyetlerin planlanmasında doğrudan yer aldığını, Ukrayna ordusuna ve çeşitli silahlı örgütlerin temsilcilerine eğitim verdiğini belirten Zaharova, "ABD'li savaş çığırtkanları şimdi daha da ileri gittiler: Kiev rejimini savaşı daha da tırmandırmaya, sadece savaşı ülkemiz topraklarına taşımaya tahrik ediyorlar. Doğrudan saldırılarla" diye konuştu.
Zaharova, Nuland'ın bu sözlerle ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara müdahil olduğunu teyit ettiğinin de altını çizdi.
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