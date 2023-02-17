Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/yok-baskani-ozvar-nisan-basi-itibariyla-yuz-yuze-egitim-basayabilir-1067168790.html
YÖK Başkanı Özvar: Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitim başlayabilir
YÖK Başkanı Özvar: Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitim başlayabilir
YÖK Başkanı Özvar: Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçenek değerlendirilecek 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T14:26+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yök
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YÖK Başkanı Özvar, depremin ardından eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu:
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YÖK Başkanı Özvar: Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitim başlayabilir

14:26 17.02.2023 (güncellendi: 14:48 17.02.2023)
© AAÜniversite tercihi
Üniversite tercihi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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YÖK Başkanı Özvar: Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçenek değerlendirilecek
YÖK Başkanı Özvar, depremin ardından eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu:
"(Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek."
Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçenek değerlendirilecek
Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek.
Depremden etkilenen öğrencilerden talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.
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