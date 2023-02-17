https://sputniknews.com.tr/20230217/yok-baskani-ozvar-nisan-basi-itibariyla-yuz-yuze-egitim-basayabilir-1067168790.html
YÖK Başkanı Özvar: Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitim başlayabilir
YÖK Başkanı Özvar: Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitim başlayabilir
YÖK Başkanı Özvar: Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçenek değerlendirilecek 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T14:26+0300
2023-02-17T14:26+0300
2023-02-17T14:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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YÖK Başkanı Özvar, depremin ardından eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu:
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yök
YÖK Başkanı Özvar: Nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitim başlayabilir
14:26 17.02.2023 (güncellendi: 14:48 17.02.2023) Abone ol
YÖK Başkanı Özvar: Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçenek değerlendirilecek
YÖK Başkanı Özvar, depremin ardından eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu:
"(Depremden etkilenen öğrenciler) Uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek."
Bahar dönemi 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabilir, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçenek değerlendirilecek
Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek.
Depremden etkilenen öğrencilerden talep edenlerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulması ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmemesine karar verildi.