https://sputniknews.com.tr/20230217/umit-milli-takimin-basina-arda-turan-geciyor-1067167406.html
Ümit Milli Takım'ın başına Arda Turan geçiyor
Ümit Milli Takım'ın başına Arda Turan geçiyor
Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas'la yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) sürpriz bir hamle geldi. Ümit Milli... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T14:11+0300
2023-02-17T14:11+0300
2023-02-17T14:11+0300
türkiye
arda turan
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Türk futbolunun en kariyerli oyuncularından olan Arda Turan, saha kenarındaki ilk görevine adım atıyor. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olduğu dönemde yardımcı antrenör olarak ekibe girmesi beklenen Turan'ın hikayesi farklı şekilleniyor.TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'da göreve başlayacağını yazdı.Yurduseven, yaptığı paylaşımda, "Ümit Milli Takım sorumluluğuna Arda Turan getiriliyor. TFF önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamayı yapacak" ifadelerini kullandı.TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans antrenörlük kurslarına katılan Arda Turan, teknik direktörlük belgesi için adım atmıştı.
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arda turan
Ümit Milli Takım'ın başına Arda Turan geçiyor
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Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas'la yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) sürpriz bir hamle geldi. Ümit Milli Takımı'nın sorumluluğunun Arda Turan'a verileceği belirtildi.
Türk futbolunun en kariyerli oyuncularından olan Arda Turan, saha kenarındaki ilk görevine adım atıyor. Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında olduğu dönemde yardımcı antrenör olarak ekibe girmesi beklenen Turan'ın hikayesi farklı şekilleniyor.
TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arda Turan'ın Ümit Milli Takım'da göreve başlayacağını yazdı.
Yurduseven, yaptığı paylaşımda, "Ümit Milli Takım sorumluluğuna Arda Turan getiriliyor. TFF önümüzdeki günlerde bu konuda resmi açıklamayı yapacak" ifadelerini kullandı.
TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans antrenörlük kurslarına katılan Arda Turan, teknik direktörlük belgesi için adım atmıştı.