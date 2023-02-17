https://sputniknews.com.tr/20230217/turkiyede-ocakta-97-bin-708-konut-satildi-istanbul-17-bin-415-konut-satis-ile-en-buyuk-paya-sahip-1067154339.html

Türkiye'de ocakta 97 bin 708 konut satıldı: İstanbul, 17 bin 415 konut satış ile en büyük paya sahip

Türkiye'de ocakta 97 bin 708 konut satıldı: İstanbul, 17 bin 415 konut satış ile en büyük paya sahip

Türkiye genelinde ocak ayında 97 bin 708 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2022'ye göre yüzde 53,02 azalırken geçen yılın aynı... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T10:24+0300

2023-02-17T10:24+0300

2023-02-17T10:24+0300

ekonomi

istanbul

konut

tüik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/1e/1062876093_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8b4ec3161e07b9179a57d4b2f56865ce.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 artarak 97 bin 708 oldu. Ocakta satılan konut sayısı Aralık 2022'ye göre ise yüzde 53,02 azaldı.Konut satışlarında İstanbul, 17 bin 415 konut satışı ve yüzde 17,8 ile en yüksek paya sahip il oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 808 konut satışı ve yüzde 9 payla Ankara, 5 bin 572 konut satışı ve yüzde 5,7 payla Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 23 konutla Hakkari, 24 konutla Ardahan ve 42 konutla Tunceli olarak belirlendi.Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 16 bin 203'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,6 olarak gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230216/konut-fiyatlari-aralik-ayinda-yuzde-1678-artti-1067121556.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, konut, tüik