TMMOB'dan Dicle Nehri kenarında çadır kent kurulmasına tepki: Taşkın ve sel riski var

© Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, konu ile ilgili açıklama yaparak, Dicle Nehri’nde çadır kent kurmanın riskli olduğuna dikkat çekti. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Haktan Bozan, alanın riskli olduğunu belirterek “İnsanların hayatlarını veya sağlık durumlarını tehdit eden bölgelerden uzak, güvenli bölgelere yerleşmeleri sağlanmalıdır. Söz konusu alan gibi riskli bir alanda yurttaşların barınma ihtiyaçlarının giderilmeye çalışılması gibi çabalar aslında direkt insan haklarının ihlalidir. Çünkü yaşanan doğa olaylarından deprem sonucu büyük yıkım yaşamış yurttaşlarımızın bu alana yerleştirilmesi aslında yine insanları ölüme mahkûm etmektir. Çünkü söz konusu alan taşkına ve sel olaylarına müsait bir alandır” dedi.