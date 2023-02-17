https://sputniknews.com.tr/20230217/super-ligde-24-25-ve-26-haftanin-mac-programlari-belli-oldu-1067175382.html

Süper Lig'de 24., 25. ve 26. haftanın maç programları belli oldu

Süper Lig'de 24., 25. ve 26. haftanın maç programları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de, 24., 25. ve 26. haftanın maç programı belli oldu. TFF ertelenen maçların tarihlerini de belirledi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T16:59+0300

2023-02-17T16:59+0300

2023-02-17T17:00+0300

türkiye

spor toto süper lig

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Türkiye Futbol Federasyonu, depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu.Açıklamada, "Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır." denildi.

türkiye

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