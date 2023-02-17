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SON DAKİKA | Süper Lig'de 24., 25. ve 26. haftanın maç programları belli oldu
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https://sputniknews.com.tr/20230217/super-ligde-24-25-ve-26-haftanin-mac-programlari-belli-oldu-1067175382.html
Süper Lig'de 24., 25. ve 26. haftanın maç programları belli oldu
Süper Lig'de 24., 25. ve 26. haftanın maç programları belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de, 24., 25. ve 26. haftanın maç programı belli oldu. TFF ertelenen maçların tarihlerini de belirledi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T16:59+0300
2023-02-17T17:00+0300
türkiye
spor toto süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu, depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu.Açıklamada, "Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır." denildi.
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spor toto süper lig
spor toto süper lig

Süper Lig'de 24., 25. ve 26. haftanın maç programları belli oldu

16:59 17.02.2023 (güncellendi: 17:00 17.02.2023)
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Spor Toto Süper Lig'de, 24., 25. ve 26. haftanın maç programı belli oldu. TFF ertelenen maçların tarihlerini de belirledi.
Türkiye Futbol Federasyonu, depremler nedeniyle ertelenen lig programını duyurdu.

Açıklamada, "Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş A.Ş. - Fraport TAV Antalyaspor Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da oynanacaktır.

Bununla birlikte, deprem felaketinden dolayı ertelenen Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakalarından Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe A.Ş. - Arabam.com Konyaspor müsabakaları 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da, HangiKredi Ümraniyespor - Adana Demirspor müsabakası ise 26 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacaktır." denildi.
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