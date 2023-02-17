https://sputniknews.com.tr/20230217/scholz-ukraynaya-modern-tank-tedarik-edebilecek-ulkeler-buna-cesaret-etmeli-1067183286.html
Scholz: Ukrayna’ya modern tank tedarik edebilecek ülkeler buna cesaret etmeli
Scholz: Ukrayna’ya modern tank tedarik edebilecek ülkeler buna cesaret etmeli
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın yaptığı gibi Ukrayna’ya daha modern tanklar tedarik edebilecek ülkelerin artık bu adıma cesaret etmesi gerektiğini... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T22:31+0300
2023-02-17T22:31+0300
2023-02-17T22:31+0300
dünya
olaf scholz
ukrayna
almanya
münih güvenlik konferansı
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki açılış konuşmasının başında, ülkesinin Ukrayna’ya sağladığı silah türlerini saydı. Bunların hava savunma sistemleri, uçaksavar sistemler, zırhlı personel taşıyıcıları ve nihayet tank olduğunu kaydeden Alman lider, “Bu ayrıca bu tür tankları tedarik edebilen herkesin bunu yapması gerektiği anlamına geliyor” dedi.Hükümetinin, Münih Konferansı da dahil olmak üzere bunun gerçekleşmesini sağlamak için çaba göstereceğini dile getiren Scholz, tüm ülkelerin Almanya’yı Ukrayna’ya bir an önce tank göndermeye teşvik ederken şimdi kendileri bu konuda geç davrandığı yönündeki soruya cevap veremedi.
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olaf scholz, ukrayna, almanya, münih güvenlik konferansı
olaf scholz, ukrayna, almanya, münih güvenlik konferansı
Scholz: Ukrayna’ya modern tank tedarik edebilecek ülkeler buna cesaret etmeli
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın yaptığı gibi Ukrayna’ya daha modern tanklar tedarik edebilecek ülkelerin artık bu adıma cesaret etmesi gerektiğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki açılış konuşmasının başında, ülkesinin Ukrayna’ya sağladığı silah türlerini saydı. Bunların hava savunma sistemleri, uçaksavar sistemler, zırhlı personel taşıyıcıları ve nihayet tank olduğunu kaydeden Alman lider, “Bu ayrıca bu tür tankları tedarik edebilen herkesin bunu yapması gerektiği anlamına geliyor” dedi.
Hükümetinin, Münih Konferansı da dahil olmak üzere bunun gerçekleşmesini sağlamak için çaba göstereceğini dile getiren Scholz, tüm ülkelerin Almanya’yı Ukrayna’ya bir an önce tank göndermeye teşvik ederken şimdi kendileri bu konuda geç davrandığı yönündeki soruya cevap veremedi.