https://sputniknews.com.tr/20230217/scholz-ukraynaya-modern-tank-tedarik-edebilecek-ulkeler-buna-cesaret-etmeli-1067183286.html

Scholz: Ukrayna’ya modern tank tedarik edebilecek ülkeler buna cesaret etmeli

Scholz: Ukrayna’ya modern tank tedarik edebilecek ülkeler buna cesaret etmeli

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya’nın yaptığı gibi Ukrayna’ya daha modern tanklar tedarik edebilecek ülkelerin artık bu adıma cesaret etmesi gerektiğini... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T22:31+0300

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dünya

olaf scholz

ukrayna

almanya

münih güvenlik konferansı

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki açılış konuşmasının başında, ülkesinin Ukrayna’ya sağladığı silah türlerini saydı. Bunların hava savunma sistemleri, uçaksavar sistemler, zırhlı personel taşıyıcıları ve nihayet tank olduğunu kaydeden Alman lider, “Bu ayrıca bu tür tankları tedarik edebilen herkesin bunu yapması gerektiği anlamına geliyor” dedi.Hükümetinin, Münih Konferansı da dahil olmak üzere bunun gerçekleşmesini sağlamak için çaba göstereceğini dile getiren Scholz, tüm ülkelerin Almanya’yı Ukrayna’ya bir an önce tank göndermeye teşvik ederken şimdi kendileri bu konuda geç davrandığı yönündeki soruya cevap veremedi.

ukrayna

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olaf scholz, ukrayna, almanya, münih güvenlik konferansı