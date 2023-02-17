https://sputniknews.com.tr/20230217/sanliurfada-kira-artisi-yapan-7-emlakciya-para-cezasi-1067176969.html
Şanlıurfa'da kira artışı yapan 7 emlakçıya para cezası
Şanlıurfa'da kira artışı yapan 7 emlakçıya para cezası
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T17:30+0300
2023-02-17T17:30+0300
2023-02-17T17:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
şanlıurfa
para cezası
emlak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104071/52/1040715266_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a4d8f066cad31da9ec75be1c562a43a8.jpg
Şanlıurfa'da valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.Ekipler, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı.Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/emlakcilar-odasi-baskani-ev-sahiplerine-tepkili-mersinde-kiralar-2-3-kat-artti-1067052475.html
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104071/52/1040715266_450:0:1950:1125_1920x0_80_0_0_2b3dc294f75ddb670d6df8dde8e8a9da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şanlıurfa, para cezası, emlak
şanlıurfa, para cezası, emlak
Şanlıurfa'da kira artışı yapan 7 emlakçıya para cezası
Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi.
Şanlıurfa'da valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.
Ekipler, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı.
Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı.