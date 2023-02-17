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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/sanliurfada-kira-artisi-yapan-7-emlakciya-para-cezasi-1067176969.html
Şanlıurfa'da kira artışı yapan 7 emlakçıya para cezası
Şanlıurfa'da kira artışı yapan 7 emlakçıya para cezası
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T17:30+0300
2023-02-17T17:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
şanlıurfa
para cezası
emlak
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Şanlıurfa'da valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.Ekipler, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı.Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/emlakcilar-odasi-baskani-ev-sahiplerine-tepkili-mersinde-kiralar-2-3-kat-artti-1067052475.html
şanlıurfa
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şanlıurfa, para cezası, emlak
şanlıurfa, para cezası, emlak

Şanlıurfa'da kira artışı yapan 7 emlakçıya para cezası

17:30 17.02.2023
© AAEmlak - lojman
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi.
Şanlıurfa'da valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemelerde bulundu.
Ekipler, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı.
Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş depreminin ardından Mersin’e yoğun bir depremzede göçü yaşanırken, kentte barınma en önemli sorun olarak ilk sıraya yerleşti. Enkazdan çıkıp yaşama tutunmaya çalışan depremzedeler, Mersin’de karşılaştıkları fahiş ev kiraları nedeniyle ne yapacaklarını şaşırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Emlakçılar Odası Başkanı, ev sahiplerine tepkili: Mersin'de kiralar 2-3 kat arttı
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