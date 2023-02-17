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Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği'nde şüpheli paket paniği
Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği'nde şüpheli paket paniği
Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği, bugün Rus diplomatik temsilciliğine içerisinde toz bulunan şüpheli paket getirildiğini belirtti. Romanya İstihbarat Servisi... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T20:40+0300
2023-02-17T20:41+0300
dünya
rusya
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şüpheli paket
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Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği Basın Dairesi, yazılı bir açıklama yaparak elçilik binasına içerisinde toz bulunan ve göndericisi belli olmayan şüpheli bir paket geldiğini teyit etti.Paketin alınmasının ardından yerel birimlere derhal bilgi verdiklerini belirten elçilik, SRI uzmanlarının paketi laboratuvar koşullarında analiz etmek üzere aldığını bildirdi.Paketin içeriği hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını anlatan elçilik, diplomatik temsilcilikte görev yapan herhangi bir kişide olumsuz etkiye rastlanmadığının altını çizdi.SRI'dan yapılan açıklamadaysa, "Yapılan ön kontrol sonucunda zarfa el koyuldu ve incelenmek üzere güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Prosedüre göre zarf, içinde bulunabilecek olası maddelerle ilgili tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için özel bir laboratuvarda incelenecek. Bu vakada RSI, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapacaktır" dendi.Bu tür vakalar, 2022 yılının sonlarına doğru Ukrayna'nın Avrupa'daki büyükelçiliklerinde yaşanmıştı. Avrupa'nın yaklaşık 20 başkentindeki elçilik binalarına kanlı paketler, bombalı paket gönderilmişti.
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rusya, bükreş, şüpheli paket, paket, alarm, romanya
rusya, bükreş, şüpheli paket, paket, alarm, romanya

Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği'nde şüpheli paket paniği

20:40 17.02.2023 (güncellendi: 20:41 17.02.2023)
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Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği, bugün Rus diplomatik temsilciliğine içerisinde toz bulunan şüpheli paket getirildiğini belirtti. Romanya İstihbarat Servisi (SRI) uzmanları, paketi elçilik binasından çıkardı.
Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği Basın Dairesi, yazılı bir açıklama yaparak elçilik binasına içerisinde toz bulunan ve göndericisi belli olmayan şüpheli bir paket geldiğini teyit etti.

Paketin alınmasının ardından yerel birimlere derhal bilgi verdiklerini belirten elçilik, SRI uzmanlarının paketi laboratuvar koşullarında analiz etmek üzere aldığını bildirdi.

Paketin içeriği hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını anlatan elçilik, diplomatik temsilcilikte görev yapan herhangi bir kişide olumsuz etkiye rastlanmadığının altını çizdi.

SRI'dan yapılan açıklamadaysa, "Yapılan ön kontrol sonucunda zarfa el koyuldu ve incelenmek üzere güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Prosedüre göre zarf, içinde bulunabilecek olası maddelerle ilgili tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için özel bir laboratuvarda incelenecek. Bu vakada RSI, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapacaktır" dendi.

Bu tür vakalar, 2022 yılının sonlarına doğru Ukrayna'nın Avrupa'daki büyükelçiliklerinde yaşanmıştı. Avrupa'nın yaklaşık 20 başkentindeki elçilik binalarına kanlı paketler, bombalı paket gönderilmişti.
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