Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği'nde şüpheli paket paniği

Rusya'nın Bükreş Büyükelçiliği Basın Dairesi, yazılı bir açıklama yaparak elçilik binasına içerisinde toz bulunan ve göndericisi belli olmayan şüpheli bir paket geldiğini teyit etti.



Paketin alınmasının ardından yerel birimlere derhal bilgi verdiklerini belirten elçilik, SRI uzmanlarının paketi laboratuvar koşullarında analiz etmek üzere aldığını bildirdi.



Paketin içeriği hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını anlatan elçilik, diplomatik temsilcilikte görev yapan herhangi bir kişide olumsuz etkiye rastlanmadığının altını çizdi.



SRI'dan yapılan açıklamadaysa, "Yapılan ön kontrol sonucunda zarfa el koyuldu ve incelenmek üzere güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı. Prosedüre göre zarf, içinde bulunabilecek olası maddelerle ilgili tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için özel bir laboratuvarda incelenecek. Bu vakada RSI, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği yapacaktır" dendi.



Bu tür vakalar, 2022 yılının sonlarına doğru Ukrayna'nın Avrupa'daki büyükelçiliklerinde yaşanmıştı. Avrupa'nın yaklaşık 20 başkentindeki elçilik binalarına kanlı paketler, bombalı paket gönderilmişti.