https://sputniknews.com.tr/20230217/rusya-tramp-tipi-ihalari-test-etmeye-basladi-1067162860.html

Rusya, TrAMP tipi İHA'ları test etmeye başladı

Rusya, TrAMP tipi İHA'ları test etmeye başladı

250 kiloluk yükü 600 kilometreden daha uzun menzilde taşıyabilen, Rusya'da en son geliştirilen İHA'lardan biri olan TrAMP'ın kara testlerine başlandığı ifade... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T13:00+0300

2023-02-17T13:00+0300

2023-02-17T13:00+0300

savunma

rusya

insansız hava aracı

tramp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067162371_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_c7a75f970477d6a6aa6613287dc4718a.jpg

Sputnik'e konuşan Rus savunma sanayisinden bir kaynak, Rusya'da geliştirilen TrAMP tipi kargo İHA'larının kara testlerine başlandığını, ilk uçuşun nisanda yapılmasının planlandığını belirtti.Kaynak, "TrAMP'ın geliştiricileri İHA'yı karada test etmeye başladı, İHA'nın kontrol sistemleri ve mekanizmaları kontrol ediliyor, şimdilik tasarım parametrelerini iyileştirmek için pistten kalkmadan bir dizi sürüş gerçekleştiriliyor. Tüm bunlar, aracı havaya kaldırmaya yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında yapılıyor" dedi.TrAMP tipi İHA'lar, 250 kilo kadar yükü 600 kilometreden daha uzun menzilde taşıma kapasitesine sahip.Daha önce bir kaynak, "TRaMP'ın özelliği, 2650 litre hacimli, büyük bir yükü belirli bir noktaya paraşütle aktarmaya ve bırakmaya olanak tanıyan büyük bir kargo bölmesine sahip olmasıdır. Cihazın seyir hızı saatte 195 kilometre, irtifa tavanı ise 3 bin metre" bilgisini paylaşmıştı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, insansız hava aracı, tramp