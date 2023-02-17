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Rusya, TrAMP tipi İHA'ları test etmeye başladı
Rusya, TrAMP tipi İHA'ları test etmeye başladı
250 kiloluk yükü 600 kilometreden daha uzun menzilde taşıyabilen, Rusya'da en son geliştirilen İHA'lardan biri olan TrAMP'ın kara testlerine başlandığı ifade... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T13:00+0300
2023-02-17T13:00+0300
savunma
rusya
insansız hava aracı
tramp
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Sputnik'e konuşan Rus savunma sanayisinden bir kaynak, Rusya'da geliştirilen TrAMP tipi kargo İHA'larının kara testlerine başlandığını, ilk uçuşun nisanda yapılmasının planlandığını belirtti.Kaynak, "TrAMP'ın geliştiricileri İHA'yı karada test etmeye başladı, İHA'nın kontrol sistemleri ve mekanizmaları kontrol ediliyor, şimdilik tasarım parametrelerini iyileştirmek için pistten kalkmadan bir dizi sürüş gerçekleştiriliyor. Tüm bunlar, aracı havaya kaldırmaya yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında yapılıyor" dedi.TrAMP tipi İHA'lar, 250 kilo kadar yükü 600 kilometreden daha uzun menzilde taşıma kapasitesine sahip.Daha önce bir kaynak, "TRaMP'ın özelliği, 2650 litre hacimli, büyük bir yükü belirli bir noktaya paraşütle aktarmaya ve bırakmaya olanak tanıyan büyük bir kargo bölmesine sahip olmasıdır. Cihazın seyir hızı saatte 195 kilometre, irtifa tavanı ise 3 bin metre" bilgisini paylaşmıştı.
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rusya, insansız hava aracı, tramp
rusya, insansız hava aracı, tramp

Rusya, TrAMP tipi İHA'ları test etmeye başladı

13:00 17.02.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© Sputnik
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250 kiloluk yükü 600 kilometreden daha uzun menzilde taşıyabilen, Rusya'da en son geliştirilen İHA'lardan biri olan TrAMP'ın kara testlerine başlandığı ifade edildi.
Sputnik'e konuşan Rus savunma sanayisinden bir kaynak, Rusya'da geliştirilen TrAMP tipi kargo İHA'larının kara testlerine başlandığını, ilk uçuşun nisanda yapılmasının planlandığını belirtti.
Kaynak, "TrAMP'ın geliştiricileri İHA'yı karada test etmeye başladı, İHA'nın kontrol sistemleri ve mekanizmaları kontrol ediliyor, şimdilik tasarım parametrelerini iyileştirmek için pistten kalkmadan bir dizi sürüş gerçekleştiriliyor. Tüm bunlar, aracı havaya kaldırmaya yönelik hazırlık çalışmaları kapsamında yapılıyor" dedi.
TrAMP tipi İHA'lar, 250 kilo kadar yükü 600 kilometreden daha uzun menzilde taşıma kapasitesine sahip.
Daha önce bir kaynak, "TRaMP'ın özelliği, 2650 litre hacimli, büyük bir yükü belirli bir noktaya paraşütle aktarmaya ve bırakmaya olanak tanıyan büyük bir kargo bölmesine sahip olmasıdır. Cihazın seyir hızı saatte 195 kilometre, irtifa tavanı ise 3 bin metre" bilgisini paylaşmıştı.
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