https://sputniknews.com.tr/20230217/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-yakit-ve-muhimmat-saglayan-isletmeleri-vurduk-1067171879.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yakıt ve mühimmat sağlayan işletmeleri vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yakıt ve mühimmat sağlayan işletmeleri vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin 16 Şubat'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yoğun füze... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T15:41+0300
2023-02-17T15:41+0300
2023-02-17T15:41+0300
ukrayna krizi
rusya
igor konaşenkov
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rus birliklerinin 16 Şubat'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yoğun füze saldırısı düzenlediğini ve belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu söyledi. Konaşenkov, "16 Şubat'ta Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı silahlarla yoğun bir füze saldırısı düzenledi" dedi. Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğuna vurgu yapan Konaşenkov, "Saldırı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine yakıt tedariki kesintiye uğradı ve Ukrayna'da patlayıcı, barut ve katı roket yakıtı üretim olanakları önemli ölçüde azaldı” diye konuştu.
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rusya, igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı
rusya, igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yakıt ve mühimmat sağlayan işletmeleri vurduk
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin 16 Şubat'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yoğun füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rus birliklerinin 16 Şubat'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yoğun füze saldırısı düzenlediğini ve belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu söyledi.
Konaşenkov, "16 Şubat'ta Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı silahlarla yoğun bir füze saldırısı düzenledi" dedi.
Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğuna vurgu yapan Konaşenkov, "Saldırı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine yakıt tedariki kesintiye uğradı ve Ukrayna'da patlayıcı, barut ve katı roket yakıtı üretim olanakları önemli ölçüde azaldı” diye konuştu.