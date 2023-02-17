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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-yakit-ve-muhimmat-saglayan-isletmeleri-vurduk-1067171879.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yakıt ve mühimmat sağlayan işletmeleri vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yakıt ve mühimmat sağlayan işletmeleri vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin 16 Şubat'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yoğun füze... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T15:41+0300
2023-02-17T15:41+0300
ukrayna krizi
rusya
igor konaşenkov
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rus birliklerinin 16 Şubat'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yoğun füze saldırısı düzenlediğini ve belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu söyledi. Konaşenkov, "16 Şubat'ta Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı silahlarla yoğun bir füze saldırısı düzenledi" dedi. Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğuna vurgu yapan Konaşenkov, "Saldırı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine yakıt tedariki kesintiye uğradı ve Ukrayna'da patlayıcı, barut ve katı roket yakıtı üretim olanakları önemli ölçüde azaldı” diye konuştu.
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rusya, igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı
rusya, igor konaşenkov, rusya savunma bakanlığı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yakıt ve mühimmat sağlayan işletmeleri vurduk

15:41 17.02.2023
© Sputnik / Maxim Blinov / Multimedya arşivine gidin İgor Konaşenkov
 İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© Sputnik / Maxim Blinov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin 16 Şubat'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yoğun füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rus birliklerinin 16 Şubat'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yoğun füze saldırısı düzenlediğini ve belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu söyledi.
Konaşenkov, "16 Şubat'ta Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı silahlarla yoğun bir füze saldırısı düzenledi" dedi.
Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğuna vurgu yapan Konaşenkov, "Saldırı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine yakıt tedariki kesintiye uğradı ve Ukrayna'da patlayıcı, barut ve katı roket yakıtı üretim olanakları önemli ölçüde azaldı” diye konuştu.
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