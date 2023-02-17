https://sputniknews.com.tr/20230217/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-yakit-ve-muhimmat-saglayan-isletmeleri-vurduk-1067171879.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yakıt ve mühimmat sağlayan işletmeleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna yakıt ve mühimmat sağlayan işletmeleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus birliklerinin 16 Şubat'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yoğun füze... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T15:41+0300

2023-02-17T15:41+0300

2023-02-17T15:41+0300

ukrayna krizi

rusya

igor konaşenkov

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rus birliklerinin 16 Şubat'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yoğun füze saldırısı düzenlediğini ve belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu söyledi. Konaşenkov, "16 Şubat'ta Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt ve mühimmat sağlayan işletmelere yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı silahlarla yoğun bir füze saldırısı düzenledi" dedi. Belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğuna vurgu yapan Konaşenkov, "Saldırı sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerine yakıt tedariki kesintiye uğradı ve Ukrayna'da patlayıcı, barut ve katı roket yakıtı üretim olanakları önemli ölçüde azaldı” diye konuştu.

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