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Rusya Müslümanları Dini İdaresi: Türkiye’deki Ruslar hemen deprem bölgesine yardıma gitti
Rusya Müslümanları Dini İdaresi: Türkiye’deki Ruslar hemen deprem bölgesine yardıma gitti
Rusya Müslümanları Dini İdaresi’ne bağlı Zekât Yardım Fonu’nun temsilcisi Rıfat İzmaylov, Türkiye’de tatil yapan veya yaşayan Rusya vatandaşlarının, depremden... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T20:47+0300
2023-02-17T20:47+0300
dünya
türkiye
deprem
antakya
rusya müslümanlar merkezi kurulu
yardım
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Halihazırda İstanbul’da bulunan İzmaylov, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Deprem haberinin ardından ülkenin dört bir yanından insanlar depremzedelerin yardımına koştu. Arama kurtarma çalışmaları başlar başlamaz deprem bölgesine gittim ve Rusya vatandaşlarının tatillerini, eğitimlerini ve işlerini bırakarak gönüllü olarak deprem bölgesine yardıma geldiğini gördüm. Bunlar, Antalya’da dinlenen, yaşayan veya İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerin üniversitelerinde okuyan Rusya vatandaşları” ifadesini kullandı.İzmaylov, “Adana, Hatay, Antakya, Kahramanmaraş, Nurdağı’nda Rusça konuşmaları duyunca, konuşanlara yaklaşıp Rusya’nın hangi bölgelerinden geldiklerini sorduk. İnguşetya, Dağıstan, Ural, Moskova, St. Petersburg, Sibirya, Volga bölgesinden gelmişler. İnsanlarımız burada genel olarak enkaz kaldırma, temizlik ve diğer yardım işlerinde çalışıyordu” dedi.Türk tarafının Rusyalı gönüllülerin çalışmalarını çok takdir ettiğini söyleyen İzmaylov, yetkililerin ve yerel sakinlerin Rus gönüllülere ‘spasibo’ (Rusça teşekkür) demesinin en büyük övgü olduğunu kaydederek, “İnsanlarımız kendilerini kahraman görmüyor. Bana, sadece yardıma geldiklerini söylediler” diye ekledi.Daha önce Zekât Yardım Fonu, Suriye ve Türkiye’deki depremzedeler için 5 ton temel ihtiyaç malzemesi ve 60 milyon ruble (yaklaşık 15 milyon TL) toplamıştı.
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türkiye, deprem, antakya, rusya müslümanlar merkezi kurulu, yardım
türkiye, deprem, antakya, rusya müslümanlar merkezi kurulu, yardım

Rusya Müslümanları Dini İdaresi: Türkiye’deki Ruslar hemen deprem bölgesine yardıma gitti

20:47 17.02.2023
© AP Photo / Bernat ArmangueDeprem öncesi ve sonrası Türkiye görüntüleri
Deprem öncesi ve sonrası Türkiye görüntüleri - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
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Rusya Müslümanları Dini İdaresi’ne bağlı Zekât Yardım Fonu’nun temsilcisi Rıfat İzmaylov, Türkiye’de tatil yapan veya yaşayan Rusya vatandaşlarının, depremden etkilenen bölgelere yardıma gittiğini belirtti.
Halihazırda İstanbul’da bulunan İzmaylov, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Deprem haberinin ardından ülkenin dört bir yanından insanlar depremzedelerin yardımına koştu. Arama kurtarma çalışmaları başlar başlamaz deprem bölgesine gittim ve Rusya vatandaşlarının tatillerini, eğitimlerini ve işlerini bırakarak gönüllü olarak deprem bölgesine yardıma geldiğini gördüm. Bunlar, Antalya’da dinlenen, yaşayan veya İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerin üniversitelerinde okuyan Rusya vatandaşları” ifadesini kullandı.
İzmaylov, “Adana, Hatay, Antakya, Kahramanmaraş, Nurdağı’nda Rusça konuşmaları duyunca, konuşanlara yaklaşıp Rusya’nın hangi bölgelerinden geldiklerini sorduk. İnguşetya, Dağıstan, Ural, Moskova, St. Petersburg, Sibirya, Volga bölgesinden gelmişler. İnsanlarımız burada genel olarak enkaz kaldırma, temizlik ve diğer yardım işlerinde çalışıyordu” dedi.
Türk tarafının Rusyalı gönüllülerin çalışmalarını çok takdir ettiğini söyleyen İzmaylov, yetkililerin ve yerel sakinlerin Rus gönüllülere ‘spasibo’ (Rusça teşekkür) demesinin en büyük övgü olduğunu kaydederek, “İnsanlarımız kendilerini kahraman görmüyor. Bana, sadece yardıma geldiklerini söylediler” diye ekledi.
Daha önce Zekât Yardım Fonu, Suriye ve Türkiye’deki depremzedeler için 5 ton temel ihtiyaç malzemesi ve 60 milyon ruble (yaklaşık 15 milyon TL) toplamıştı.
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