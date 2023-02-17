https://sputniknews.com.tr/20230217/rus-disisleri-bmnin-tahil-anlasmasinin-uzatilacagindan-emin-olmasi-saskinlik-yaratiyor-1067183946.html

Rus Dışişleri: BM’nin, tahıl anlaşmasının uzatılacağından emin olması şaşkınlık yaratıyor

Rus Dışişleri: BM’nin, tahıl anlaşmasının uzatılacağından emin olması şaşkınlık yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Griffiths’in, 18 Mart’ta vadesi bitecek olan tahıl anlaşmasının uzatılacağı... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T23:01+0300

2023-02-17T23:01+0300

2023-02-17T23:01+0300

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bm

birleşmiş milletler (bm)

tahıl

tahıl sevkiyatı

anlaşma

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “BM Genel Sekreterinin başlarda belirttiği ‘açları doyurma’ hedefine rağmen en yoksul ülkelere yapılan teslimatın payı giderek düşüyor: ilk aşamanın sonundaki yüzde 4’ten şu andaki yüzde 2.7’ye düştü. Bu nedenle inisiyatifin kendisi BM tarafından derhal insani yardımdan ticari olarak yeniden sınıflandırıldı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Bu bağlamda, BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths’in, Güney’in ihtiyaçlarına ve genel olarak gıda güvenliğinin sağlanması ihtiyacına işaret ederek anlaşmanın 18 Mart 2023’ten sonra uzatılmasına olan güvenini ifade eden açıklaması daha da şaşırtıcı görünüyor” dendi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm, birleşmiş milletler (bm), tahıl, tahıl sevkiyatı, anlaşma