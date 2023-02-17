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https://sputniknews.com.tr/20230217/rus-disisleri-bmnin-tahil-anlasmasinin-uzatilacagindan-emin-olmasi-saskinlik-yaratiyor-1067183946.html
Rus Dışişleri: BM’nin, tahıl anlaşmasının uzatılacağından emin olması şaşkınlık yaratıyor
Rus Dışişleri: BM’nin, tahıl anlaşmasının uzatılacağından emin olması şaşkınlık yaratıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Griffiths’in, 18 Mart’ta vadesi bitecek olan tahıl anlaşmasının uzatılacağı... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T23:01+0300
2023-02-17T23:01+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
tahıl
tahıl sevkiyatı
anlaşma
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “BM Genel Sekreterinin başlarda belirttiği ‘açları doyurma’ hedefine rağmen en yoksul ülkelere yapılan teslimatın payı giderek düşüyor: ilk aşamanın sonundaki yüzde 4’ten şu andaki yüzde 2.7’ye düştü. Bu nedenle inisiyatifin kendisi BM tarafından derhal insani yardımdan ticari olarak yeniden sınıflandırıldı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Bu bağlamda, BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths’in, Güney’in ihtiyaçlarına ve genel olarak gıda güvenliğinin sağlanması ihtiyacına işaret ederek anlaşmanın 18 Mart 2023’ten sonra uzatılmasına olan güvenini ifade eden açıklaması daha da şaşırtıcı görünüyor” dendi.
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bm, birleşmiş milletler (bm), tahıl, tahıl sevkiyatı, anlaşma
bm, birleşmiş milletler (bm), tahıl, tahıl sevkiyatı, anlaşma

Rus Dışişleri: BM’nin, tahıl anlaşmasının uzatılacağından emin olması şaşkınlık yaratıyor

23:01 17.02.2023
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Griffiths’in, 18 Mart’ta vadesi bitecek olan tahıl anlaşmasının uzatılacağı konusunda emin olmasının, en fakir ülkelere tahıl arzının azalması bağlamında şaşırtıcı göründüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “BM Genel Sekreterinin başlarda belirttiği ‘açları doyurma’ hedefine rağmen en yoksul ülkelere yapılan teslimatın payı giderek düşüyor: ilk aşamanın sonundaki yüzde 4’ten şu andaki yüzde 2.7’ye düştü. Bu nedenle inisiyatifin kendisi BM tarafından derhal insani yardımdan ticari olarak yeniden sınıflandırıldı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Bu bağlamda, BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths’in, Güney’in ihtiyaçlarına ve genel olarak gıda güvenliğinin sağlanması ihtiyacına işaret ederek anlaşmanın 18 Mart 2023’ten sonra uzatılmasına olan güvenini ifade eden açıklaması daha da şaşırtıcı görünüyor” dendi.
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