https://sputniknews.com.tr/20230217/portekizde-konut-krizine-karsi-onlem-altin-vize-uygulamasi-sonlandiriliyor-1067154020.html

Portekiz'de konut krizine karşı önlem: Altın vize uygulaması sonlandırılıyor

Portekiz'de konut krizine karşı önlem: Altın vize uygulaması sonlandırılıyor

Portekiz, konut kriziyle mücadele etmek üzere 'altın vize' uygulamasını sona erdirme ve Airbnb'ler ve diğer kısa süreli tatil kiralamaları için yeni lisanslar... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T10:15+0300

2023-02-17T10:15+0300

2023-02-17T10:21+0300

dünya

portekiz

altın vize

emlak

konut

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067153825_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e7611f0e2ec70fce72798145afbe6c11.jpg

Geçen yıl konut kiraları ve fiyatlarının olağanüstü düzeyde yükseldiği Portekiz'de sorunla başa çıkmak üzere yeni tedbirler getirildi.Ülkede asgari ücret 1000 euro'dan az bir miktarda. Buna karşılık başkent Lizbon'da kiralar 2022 yılında yüzde 37 artış kaydetti.Sorunla başa çıkmak üzere Portekiz hükümeti, yeni yabancı mülk alıcılarına sunulan ve 'altın vize' olarak adlandırılan programını sona erdirecek.Başbakan Antonio Costa, dün bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada emlak spekülasyonuyla mücadele etmek için 'altın vize uygulamasını ortadan kaldıracağını' söyledi.Costa, mevcut altın vizelerini yenilemek isteyen yabancı gayrimenkul alıcılarının sadece mülklerinin kendi evleri olarak kullanılması veya bu konutların uzun vadeli kiralama piyasasına yerleştirilmesi durumunda uygun olacağını belirtti.Portekiz'deki emlak danışmanı Savills'in başkanı Paulo Silva, altın vizelerin 10 yıl önce paraya ihtiyaç duyulduğunda yabancı yatırımcıları ülkeye çekmeye yardımcı olduğunu, ancak bugün emlak anlaşmalarının yalnızca yüzde 3'ünü oluşturduğunu ifade etti.Silva, "Artan emlak fiyatlarından altın vizeleri sorumlu tutmak yanlış, zira bu daha çok arz ve talep arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Sonucunda yatırımcılar paralarını alıp altın vize alabilecekleri başka bir ülkeye yatırım yapacaklar" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220916/isvicre-rusya-ile-vize-kolayligi-anlasmasini-iptal-etti-1061265769.html

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

portekiz, altın vize, emlak, konut