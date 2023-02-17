https://sputniknews.com.tr/20230217/portekizde-konut-krizine-karsi-onlem-altin-vize-uygulamasi-sonlandiriliyor-1067154020.html
Portekiz'de konut krizine karşı önlem: Altın vize uygulaması sonlandırılıyor
Portekiz'de konut krizine karşı önlem: Altın vize uygulaması sonlandırılıyor
Portekiz, konut kriziyle mücadele etmek üzere 'altın vize' uygulamasını sona erdirme ve Airbnb'ler ve diğer kısa süreli tatil kiralamaları için yeni lisanslar... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T10:15+0300
2023-02-17T10:15+0300
2023-02-17T10:21+0300
dünya
portekiz
altın vize
emlak
konut
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Geçen yıl konut kiraları ve fiyatlarının olağanüstü düzeyde yükseldiği Portekiz'de sorunla başa çıkmak üzere yeni tedbirler getirildi.Ülkede asgari ücret 1000 euro'dan az bir miktarda. Buna karşılık başkent Lizbon'da kiralar 2022 yılında yüzde 37 artış kaydetti.Sorunla başa çıkmak üzere Portekiz hükümeti, yeni yabancı mülk alıcılarına sunulan ve 'altın vize' olarak adlandırılan programını sona erdirecek.Başbakan Antonio Costa, dün bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada emlak spekülasyonuyla mücadele etmek için 'altın vize uygulamasını ortadan kaldıracağını' söyledi.Costa, mevcut altın vizelerini yenilemek isteyen yabancı gayrimenkul alıcılarının sadece mülklerinin kendi evleri olarak kullanılması veya bu konutların uzun vadeli kiralama piyasasına yerleştirilmesi durumunda uygun olacağını belirtti.Portekiz'deki emlak danışmanı Savills'in başkanı Paulo Silva, altın vizelerin 10 yıl önce paraya ihtiyaç duyulduğunda yabancı yatırımcıları ülkeye çekmeye yardımcı olduğunu, ancak bugün emlak anlaşmalarının yalnızca yüzde 3'ünü oluşturduğunu ifade etti.Silva, "Artan emlak fiyatlarından altın vizeleri sorumlu tutmak yanlış, zira bu daha çok arz ve talep arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Sonucunda yatırımcılar paralarını alıp altın vize alabilecekleri başka bir ülkeye yatırım yapacaklar" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220916/isvicre-rusya-ile-vize-kolayligi-anlasmasini-iptal-etti-1061265769.html
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portekiz, altın vize, emlak, konut
portekiz, altın vize, emlak, konut
Portekiz'de konut krizine karşı önlem: Altın vize uygulaması sonlandırılıyor
10:15 17.02.2023 (güncellendi: 10:21 17.02.2023) Abone ol
Portekiz, konut kriziyle mücadele etmek üzere 'altın vize' uygulamasını sona erdirme ve Airbnb'ler ve diğer kısa süreli tatil kiralamaları için yeni lisanslar vermeyi yasaklama kararı aldı.
Geçen yıl konut kiraları ve fiyatlarının olağanüstü düzeyde yükseldiği Portekiz'de sorunla başa çıkmak üzere yeni tedbirler getirildi.
Ülkede asgari ücret 1000 euro'dan az bir miktarda. Buna karşılık başkent Lizbon'da kiralar 2022 yılında yüzde 37 artış kaydetti.
Sorunla başa çıkmak üzere Portekiz hükümeti, yeni yabancı mülk alıcılarına sunulan ve 'altın vize' olarak adlandırılan programını sona erdirecek.
Başbakan Antonio Costa, dün bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada emlak spekülasyonuyla mücadele etmek için 'altın vize uygulamasını ortadan kaldıracağını' söyledi.
Costa, mevcut altın vizelerini yenilemek isteyen yabancı gayrimenkul alıcılarının sadece mülklerinin kendi evleri olarak kullanılması veya bu konutların uzun vadeli kiralama piyasasına yerleştirilmesi durumunda uygun olacağını belirtti.
Portekiz'deki emlak danışmanı Savills'in başkanı Paulo Silva, altın vizelerin 10 yıl önce paraya ihtiyaç duyulduğunda yabancı yatırımcıları ülkeye çekmeye yardımcı olduğunu, ancak bugün emlak anlaşmalarının yalnızca yüzde 3'ünü oluşturduğunu ifade etti.
Silva, "Artan emlak fiyatlarından altın vizeleri sorumlu tutmak yanlış, zira bu daha çok arz ve talep arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Sonucunda yatırımcılar paralarını alıp altın vize alabilecekleri başka bir ülkeye yatırım yapacaklar" diye konuştu.