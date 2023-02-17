https://sputniknews.com.tr/20230217/polonyanin-belarus-sinirindaki-bariyer-uzatilarak-181-kilometreye-tamamlandi-1067177545.html
Polonya'nın Belarus sınırındaki bariyer uzatılarak 181 kilometreye tamamlandı
Polonya'nın Belarus sınırındaki bariyer uzatılarak 181 kilometreye tamamlandı
Polonya Sınır Muhafızları, ülkenin Belarus sınırındaki elektronik bariyerlerin 54 kilometre uzatılarak 181 kilometreye çıkarıldığını bildirdi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T17:49+0300
2023-02-17T17:49+0300
2023-02-17T17:49+0300
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Polonya haber ajansı PAP'a göre, geçen yıl binlerce kişi, Polonya'ya yasa dışı girmeye çalıştı.Varşova, krizden Belarus hükümetini sorumlu tuttu ve krizin Avrupa Birliği'ne (AB) kolay erişim vaadiyle Ortadoğulu ve Afrikalı göçmenleri Polonya'ya gönderdiğini öne sürdü.Krizin bir sonucu olarak Polonya, Belarus sınırına bir bariyer inşa etti ve daha sonra bunu gece görüşü de dahil olmak üzere, elektronik gözetim ekipmanlarıyla donatmaya karar verdi.Polonya Sınır Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Belarus sınırındaki elektronik bariyerlerin 54 kilometre uzatılarak 181 kilometreye çıkarıldığı kaydedildi.Elektronik bariyerin 343 milyon zlotiye (71.8 milyon euro) mal olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220126/polonya-gocmenlerin-gecisini-engellemek-icin-belarus-sinirina-orecegi-duvarin-insaatina-basladi-1053126382.html
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polonya, belarus
Polonya'nın Belarus sınırındaki bariyer uzatılarak 181 kilometreye tamamlandı
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Polonya Sınır Muhafızları, ülkenin Belarus sınırındaki elektronik bariyerlerin 54 kilometre uzatılarak 181 kilometreye çıkarıldığını bildirdi.
Polonya haber ajansı PAP'a göre, geçen yıl binlerce kişi, Polonya'ya yasa dışı girmeye çalıştı.
Varşova, krizden Belarus hükümetini sorumlu tuttu ve krizin Avrupa Birliği'ne (AB) kolay erişim vaadiyle Ortadoğulu ve Afrikalı göçmenleri Polonya'ya gönderdiğini öne sürdü.
Krizin bir sonucu olarak Polonya, Belarus sınırına bir bariyer inşa etti ve daha sonra bunu gece görüşü de dahil olmak üzere, elektronik gözetim ekipmanlarıyla donatmaya karar verdi.
Polonya Sınır Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Belarus sınırındaki elektronik bariyerlerin 54 kilometre uzatılarak 181 kilometreye çıkarıldığı kaydedildi.
Elektronik bariyerin 343 milyon zlotiye (71.8 milyon euro) mal olması bekleniyor.