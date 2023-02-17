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https://sputniknews.com.tr/20230217/politico-avrupa-komisyonu-rosatoma-yaptirim-uygulama-planindan-vazgecti-1067180371.html
Politico: Avrupa Komisyonu, Rosatom'a yaptırım uygulama planından vazgeçti
Politico: Avrupa Komisyonu, Rosatom'a yaptırım uygulama planından vazgeçti
Avrupa Komisyonu’nun Rusya'ya yönelik 10’uncu yaptırım paketine Rus nükleer sektörü ve temsilcilerini dahil etme planından vazgeçtiği bildirildi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T20:40+0300
2023-02-17T20:40+0300
dünya
rusya
rosatom
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
avrupa birliği
yaptırım
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Politico'nun Avrupalı diplomattara dayandırarak aktardığına göre, Avrupa Komisyonu (AK) 10. yaptırım paketine başta Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom olmak üzere, Rus nükleer sektörü ve temsilcilerini dahil etme planından vazgeçti.Macaristan ve Fransa'dan gelen itirazların bu kararda önemli rol oynadığını belirten gazete, Budapeşte’nin Rosatom'un nükleer santrallerinin ülkenin enerji sistemi için kritik öneme sahip olduğu ve ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşıladığını, Paris’in ise, dünya çapında birçok nükleer santralde Rus hammaddelerinin kullanıldığı gerekçelerini öne sürdükleri bilgisini paylaştı.Politico, uzlaşma sağlanması için Rus nükleer sektörünün temsilcilerine karşı kişisel yaptırımlar getirilmesi seçeneğinin değerlendirildiğini, ancak sonunda bundan da vazgeçildiğine vurgu yaparak, Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Ditte Juul Jorgensen’in ABD Senatosu Enerji Komitesi'nde yaptığı konuşmada, 10’uncu Avrupa yaptırım paketinin Rus nükleer endüstrisine yönelik önlemleri içermediği bilgisini doğruladığını belirtti.Çarşamba günü Brüksel’de AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından sunulan 10’uncu yaptırım paketi taslağında Rus nükleer sektöründen hiç bahsedilmezken, başta silah üretiminde kullanılabilecek elektronik bileşenler ve çift kullanımlı ekipmanlar olmak üzere çeşitli ürünlere ihracat kısıtlamaları, Rus medyası, bazı bankalar ve yaklaşık 100 kişi ve kuruluşun yeni yaptırım paketine dahil edileceği bilgisi yer aldı.
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rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), avrupa birliği, yaptırım
rusya, rosatom, rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), avrupa birliği, yaptırım

Politico: Avrupa Komisyonu, Rosatom'a yaptırım uygulama planından vazgeçti

20:40 17.02.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRosatom
Rosatom - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
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Avrupa Komisyonu’nun Rusya'ya yönelik 10’uncu yaptırım paketine Rus nükleer sektörü ve temsilcilerini dahil etme planından vazgeçtiği bildirildi.
Politico'nun Avrupalı diplomattara dayandırarak aktardığına göre, Avrupa Komisyonu (AK) 10. yaptırım paketine başta Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom olmak üzere, Rus nükleer sektörü ve temsilcilerini dahil etme planından vazgeçti.
Macaristan ve Fransa'dan gelen itirazların bu kararda önemli rol oynadığını belirten gazete, Budapeşte’nin Rosatom'un nükleer santrallerinin ülkenin enerji sistemi için kritik öneme sahip olduğu ve ülkenin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50'sini karşıladığını, Paris’in ise, dünya çapında birçok nükleer santralde Rus hammaddelerinin kullanıldığı gerekçelerini öne sürdükleri bilgisini paylaştı.
Politico, uzlaşma sağlanması için Rus nükleer sektörünün temsilcilerine karşı kişisel yaptırımlar getirilmesi seçeneğinin değerlendirildiğini, ancak sonunda bundan da vazgeçildiğine vurgu yaparak, Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Ditte Juul Jorgensen’in ABD Senatosu Enerji Komitesi'nde yaptığı konuşmada, 10’uncu Avrupa yaptırım paketinin Rus nükleer endüstrisine yönelik önlemleri içermediği bilgisini doğruladığını belirtti.
Çarşamba günü Brüksel’de AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından sunulan 10’uncu yaptırım paketi taslağında Rus nükleer sektöründen hiç bahsedilmezken, başta silah üretiminde kullanılabilecek elektronik bileşenler ve çift kullanımlı ekipmanlar olmak üzere çeşitli ürünlere ihracat kısıtlamaları, Rus medyası, bazı bankalar ve yaklaşık 100 kişi ve kuruluşun yeni yaptırım paketine dahil edileceği bilgisi yer aldı.
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