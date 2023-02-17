https://sputniknews.com.tr/20230217/pakistanda-leopar-sehre-indi-4-kisi-yaralandi-1067150881.html
Pakistan'da leopar şehre indi: 4 kişi yaralandı
Pakistan'da leopar şehre indi: 4 kişi yaralandı
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yerleşim yerine inen bir leopar, 4 kişiyi yaraladı. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T08:07+0300
2023-02-17T08:07+0300
2023-02-17T08:29+0300
yaşam
leopar
pakistan
islamabad
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Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yerleşim bölgesine leopar indi. Leoparın insanlara saldırması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbarlar üzerine bölgeye İslamabad Yaban Hayatı Yönetimi tarafından çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, leoparın etrafta koşarak insanlara saldırdığı ve bir kişinin leopara silahla ateş ettiği görüldü.Yetkililer, bölge sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı bulunurken, leoparın inşaat halindeki binaların içerisinde saklandığı belirtildi. Leoparın yerleşim bölgesine nereden geldiği henüz bilinmiyor.
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leopar, pakistan, islamabad
leopar, pakistan, islamabad
Pakistan'da leopar şehre indi: 4 kişi yaralandı
08:07 17.02.2023 (güncellendi: 08:29 17.02.2023) Abone ol
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yerleşim yerine inen bir leopar, 4 kişiyi yaraladı.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yerleşim bölgesine leopar indi. Leoparın insanlara saldırması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbarlar üzerine bölgeye İslamabad Yaban Hayatı Yönetimi tarafından çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, leoparın etrafta koşarak insanlara saldırdığı ve bir kişinin leopara silahla ateş ettiği görüldü.
Yetkililer, bölge sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı bulunurken, leoparın inşaat halindeki binaların içerisinde saklandığı belirtildi. Leoparın yerleşim bölgesine nereden geldiği henüz bilinmiyor.