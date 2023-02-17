https://sputniknews.com.tr/20230217/pakistanda-leopar-sehre-indi-4-kisi-yaralandi-1067150881.html

Pakistan'da leopar şehre indi: 4 kişi yaralandı

Pakistan'da leopar şehre indi: 4 kişi yaralandı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yerleşim yerine inen bir leopar, 4 kişiyi yaraladı. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T08:07+0300

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yaşam

leopar

pakistan

islamabad

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Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yerleşim bölgesine leopar indi. Leoparın insanlara saldırması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbarlar üzerine bölgeye İslamabad Yaban Hayatı Yönetimi tarafından çok sayıda ekip sevk edildi. Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde, leoparın etrafta koşarak insanlara saldırdığı ve bir kişinin leopara silahla ateş ettiği görüldü.Yetkililer, bölge sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı bulunurken, leoparın inşaat halindeki binaların içerisinde saklandığı belirtildi. Leoparın yerleşim bölgesine nereden geldiği henüz bilinmiyor.

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leopar, pakistan, islamabad