https://sputniknews.com.tr/20230217/msbden-enkazdan-kurtarilan-ela-icin-paylasim-soz-konusu-cocuklar-olunca-mehmetcik-icin-dunya-durur-1067165657.html
MSB'den enkazdan kurtarılan Ela için paylaşım: Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur
MSB'den enkazdan kurtarılan Ela için paylaşım: Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur
Depremlerde enkaz altından kurtulanlar ve kurtaranlar arasındaki bağ haya boyu devam edecek. Mehmetçik, depremden sağ kurtulan 4.5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T13:50+0300
2023-02-17T13:50+0300
2023-02-17T13:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret ederek onunla oyunlar oynadı, moral verdi.Milli Savunma Bakanlığı'nın Twittter hesbından paylaşılan görüntüde, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadelerine yer verildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem
MSB'den enkazdan kurtarılan Ela için paylaşım: Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur
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Depremlerde enkaz altından kurtulanlar ve kurtaranlar arasındaki bağ haya boyu devam edecek. Mehmetçik, depremden sağ kurtulan 4.5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret edip, onunla oyunlar oynadı.
Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret ederek onunla oyunlar oynadı, moral verdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twittter hesbından paylaşılan görüntüde, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadelerine yer verildi.