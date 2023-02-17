https://sputniknews.com.tr/20230217/msbden-enkazdan-kurtarilan-ela-icin-paylasim-soz-konusu-cocuklar-olunca-mehmetcik-icin-dunya-durur-1067165657.html

MSB'den enkazdan kurtarılan Ela için paylaşım: Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur

MSB'den enkazdan kurtarılan Ela için paylaşım: Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur

Depremlerde enkaz altından kurtulanlar ve kurtaranlar arasındaki bağ haya boyu devam edecek. Mehmetçik, depremden sağ kurtulan 4.5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T13:50+0300

2023-02-17T13:50+0300

2023-02-17T13:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

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Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret ederek onunla oyunlar oynadı, moral verdi.Milli Savunma Bakanlığı'nın Twittter hesbından paylaşılan görüntüde, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadelerine yer verildi.

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