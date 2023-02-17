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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/msbden-enkazdan-kurtarilan-ela-icin-paylasim-soz-konusu-cocuklar-olunca-mehmetcik-icin-dunya-durur-1067165657.html
MSB'den enkazdan kurtarılan Ela için paylaşım: Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur
MSB'den enkazdan kurtarılan Ela için paylaşım: Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur
Depremlerde enkaz altından kurtulanlar ve kurtaranlar arasındaki bağ haya boyu devam edecek. Mehmetçik, depremden sağ kurtulan 4.5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T13:50+0300
2023-02-17T13:50+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret ederek onunla oyunlar oynadı, moral verdi.Milli Savunma Bakanlığı'nın Twittter hesbından paylaşılan görüntüde, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadelerine yer verildi.
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deprem

MSB'den enkazdan kurtarılan Ela için paylaşım: Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur

13:50 17.02.2023
© AAMSB'den enkazdan kurtarılan Ela için paylaşım: Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur
MSB'den enkazdan kurtarılan Ela için paylaşım: Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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Depremlerde enkaz altından kurtulanlar ve kurtaranlar arasındaki bağ haya boyu devam edecek. Mehmetçik, depremden sağ kurtulan 4.5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret edip, onunla oyunlar oynadı.
Mehmetçik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkazdan sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret ederek onunla oyunlar oynadı, moral verdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twittter hesbından paylaşılan görüntüde, "Söz konusu çocuklar olunca Mehmetçik için dünya durur. Depremden sağ kurtarılan 4,5 yaşındaki Fatma Ela Aşıcı'yı hastanede ziyaret eden asker amcaları, onunla oyunlar oynayarak Fatma Ela'mıza moral oldular. Seni çok seviyoruz Fatma Ela, yüzün hep gülsün." ifadelerine yer verildi.
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