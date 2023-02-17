https://sputniknews.com.tr/20230217/micotakis-biz-komsu-ulkeleriz-sorunlari-bariscil-bir-sekilde-cozmeyi-ogrenmeliyiz-1067150157.html

Miçotakis: Biz komşu ülkeleriz, sorunları barışçıl bir şekilde çözmeyi öğrenmeliyiz

Miçotakis: Biz komşu ülkeleriz, sorunları barışçıl bir şekilde çözmeyi öğrenmeliyiz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli iki depremin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin yeniden tanımlanması için bir... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T04:45+0300

2023-02-17T04:45+0300

2023-02-17T04:45+0300

dünya

kiryakos miçotakis

türkiye

yunanistan

deprem

yardım

ikili ilişkiler

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.Miçotakis, Türkiye'de yaşanan depremlerin büyüklüğüne dikkati çekerek, "Türkiye ve Suriye halklarının yanında durmamız insani sorumluluğumuzdu. İnsanları enkazdan kurtarmak için ilk yardım gönderenlerdendik" diye konuştu.Yunanistan'ın Türkiye'ye desteğinin insani bir hareket olduğunu belirten Miçotakis, bu desteğin dış politika amaçları taşımadığını kaydetti.Miçotakis, Türk halkı ile Yunan halkını ayıran hiçbir şey olmadığını vurgulayarak, "Biz komşu ülkeleriz, sorunlarımızı barışçıl bir şekilde çözmeyi öğrenmeliyiz" dedi.'Yunanistan ve Türkiye'nin ilişkilerini yeniden tanımlaması için bir fırsat olabilir'Yunan Başbakan, şöyle devam etti:İki halk arasında psikolojik olarak empati kurulduğunu ifade eden Miçotakis, "Bunu değerlendirmek borcumuzdur, kişisel olarak borcumdur" şeklinde konuştu.Miçotakis, kendisinin, bu büyük doğal afetin ardından Türkiye'ye aktif destek sağlanması gereğini Avrupa seviyesinde ilk ortaya koyanlardan olduğunu ve Yunanistan'ın aktif rol oynamak istediğini dile getirerek, Yunanistan'ın Türkiye'ye destek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230216/yunanistan-turkiyenin-acisini-hafifletmek-icin-elinden-geleni-yapacagini-belirtti-1067133245.html

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kiryakos miçotakis, türkiye, yunanistan, deprem, yardım, ikili ilişkiler