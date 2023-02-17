Meteoroloji'den rüzgar ve tipi uyarısı: Çok kuvvetli olacak
© AANisan ortasında Trakya beyaz örtüyle kaplandı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Şubat hava durumu tahminleri açıklandı. Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli rüzgar ve tipi şeklinde kar yağışı bekleniyor.
Son hava durumu tahminlerine göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Kastamonu, Karabük, Sinop, Ordu, Giresun, Tokat, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve güney kıyılarda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA -4°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ -2°C, 9°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -7°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU -6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE -3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -6°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -6°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
TRABZON 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan, çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli(40 -60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ -6°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -15°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
KARS -20°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -8°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu