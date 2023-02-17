https://sputniknews.com.tr/20230217/meteorolojiden-ruzgar-ve-tipi-uyarisi-cok-kuvvetli-olacak-1067152860.html

Meteoroloji'den rüzgar ve tipi uyarısı: Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den rüzgar ve tipi uyarısı: Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 17 Şubat hava durumu tahminleri açıklandı. Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli rüzgar ve tipi şeklinde kar yağışı... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T09:39+0300

2023-02-17T09:39+0300

2023-02-17T09:39+0300

türkiye

hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Son hava durumu tahminlerine göre bugün ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Kastamonu, Karabük, Sinop, Ordu, Giresun, Tokat, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı ve güney kıyılarda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE 1°C, 17°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 4°C, 12°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 0°C, 15°CParçalı ve az bulutlu KOCAELİ 3°C, 14°CParçalı ve az bulutluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR -4°C, 9°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluİZMİR 5°C, 16°CParçalı ve az bulutluKÜTAHYA -4°C, 10°CParçalı ve az bulutluAkdenizParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 2°C, 15°CParçalı ve az bulutluANTALYA 6°C, 16°CParçalı ve az bulutluHATAY 1°C, 12°CParçalı ve az bulutluK.MARAŞ -2°C, 9°CParçalı bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA -3°C, 7°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR -5°C, 11°CParçalı ve çok bulutluKONYA -7°C, 4°CParçalı ve çok bulutluSİVAS -7°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlıBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU -6°C, 7°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE -3°C, 13°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU -6°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıZONGULDAK 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA -3°C, 10°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutluTOKAT -6°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıTRABZON 1°C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan, çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli(40 -60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor.ELAZIĞ -6°C, 4°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -15°C, -3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıKARS -20°C, -5°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıMALATYA -8°C, 4°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. DİYARBAKIR -6°C, 7°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP -4°C, 9°CParçalı ve az bulutluSİİRT -5°C, 6°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA -1°C, 9°CParçalı ve az bulutlu

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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü