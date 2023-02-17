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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/macron-bati-rusyayla-diyalog-kurmali-diyalog-olmadan-avrupada-baris-imkansiz-1067179053.html
Macron: Batı, Rusya'yla diyalog kurmalı, diyalog olmadan Avrupa'da barış imkansız
Macron: Batı, Rusya'yla diyalog kurmalı, diyalog olmadan Avrupa'da barış imkansız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı'ya Rusya'yla diyalog kurma çağrısı yaparak diyalog olmadan Avrupa'da barışın tesisinin imkansız olduğunu vurguladı. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T19:10+0300
2023-02-17T19:10+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
rusya
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Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Macron, "Her ne olursa olsun Rusya'yla iş yapmalıyız, zira o AB'nin en yakın komşusu. Hiçbirimiz Rusya'nın coğrafyasını değiştiremeyeceğiz. Rusya her zaman Avrupa'nın bir parçası olarak kalacak. İçinde bulunduğumuz ikilem, 'Rus sorununu' aklıselimle nasıl çözeceğimizi öğrenene kadar kıtamızda asla güvenilir ve tam bir barış olmayacaktır. Bu bir gerçek" dedi. Bu görüşünü çatışmanın başından beri sözleri ve eylemleriyle teyit ettiğini savunan Macron, sürdürülebilir bir çözüm bulma amacıyla Rusya'yla diyaloğu yeniden başlatmak için güç ve cesarete ihtiyaçları olduğunu vurguladı.Macron, "Ancak şu anda diyalog zamanı olmadığı aşikar" diye ekledi.
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emmanuel macron, rusya
emmanuel macron, rusya

Macron: Batı, Rusya'yla diyalog kurmalı, diyalog olmadan Avrupa'da barış imkansız

19:10 17.02.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı'ya Rusya'yla diyalog kurma çağrısı yaparak diyalog olmadan Avrupa'da barışın tesisinin imkansız olduğunu vurguladı.
Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Macron, "Her ne olursa olsun Rusya'yla iş yapmalıyız, zira o AB'nin en yakın komşusu. Hiçbirimiz Rusya'nın coğrafyasını değiştiremeyeceğiz. Rusya her zaman Avrupa'nın bir parçası olarak kalacak. İçinde bulunduğumuz ikilem, 'Rus sorununu' aklıselimle nasıl çözeceğimizi öğrenene kadar kıtamızda asla güvenilir ve tam bir barış olmayacaktır. Bu bir gerçek" dedi.

Bu görüşünü çatışmanın başından beri sözleri ve eylemleriyle teyit ettiğini savunan Macron, sürdürülebilir bir çözüm bulma amacıyla Rusya'yla diyaloğu yeniden başlatmak için güç ve cesarete ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Macron, "Ancak şu anda diyalog zamanı olmadığı aşikar" diye ekledi.
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