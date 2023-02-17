Kahramanmaraş merkezli depremlerden sağlam çıkan binalar

© TwitterKahramanmaraş'taki depremler binlerce evi yerle bir ederken İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği binası depremde hasar almadı.
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Kahramanmaraş'taki depremler binlerce evi yerle bir ederken İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilciliği binası depremde hasar almadı.
© İHAKahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Sara Sitesi, depremde hasar almadı. Sitedeki apartmanın zemininde bulunan ve depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan züccaciye dükkanında yer alan porselen tabaklar dahil hiçbir eşyanın kırılmadığı görüldü.
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© İHA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde bulunan Sara Sitesi, depremde hasar almadı. Sitedeki apartmanın zemininde bulunan ve depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan züccaciye dükkanında yer alan porselen tabaklar dahil hiçbir eşyanın kırılmadığı görüldü.
© İHAKahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte adeta Hatay yerle bir oldu. Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesi Çevreyolu caddesinde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.
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© İHA
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremle birlikte adeta Hatay yerle bir oldu. Ancak merkez Antakya ilçesi Ekinci mahallesi Çevreyolu caddesinde yüksek katlı binaların bulunmasına rağmen herhangi bir bina yıkılmazken bazı evlerin çatılarında ufak hasarlar olduğu görüldü.
© İHAAdıyaman'da Avrupa Birliği fonu ile inşa edilen ve 6 ay önce hizmete açılan cam giydirmeli Kommagene Kültür Merkezi'nin depremin şiddetine rağmen tek camı bile kırılmadı.
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© İHA
Adıyaman'da Avrupa Birliği fonu ile inşa edilen ve 6 ay önce hizmete açılan cam giydirmeli Kommagene Kültür Merkezi'nin depremin şiddetine rağmen tek camı bile kırılmadı.
© İHAMalatya Battalgazi Devlet Hastanesi, 222 sismik deprem izolatörü sayesinde depremlerden hasar görmeden sağlık hizmeti vermeye devam etti. Bu izolatörler, deprem etkisini yüzde 90’a kadar indirebiliyor.
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© İHA
Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi, 222 sismik deprem izolatörü sayesinde depremlerden hasar görmeden sağlık hizmeti vermeye devam etti. Bu izolatörler, deprem etkisini yüzde 90’a kadar indirebiliyor.