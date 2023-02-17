https://sputniknews.com.tr/20230217/jeofizik-muhendisleri-odasi-baskani-demirbas-muhendislerinin-kontrol-haklari-ellerinden-alindi-1067258560.html
Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Demirbaş: 'Mühendislerinin kontrol hakları ellerinden alındı’
Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Demirbaş: 'Mühendislerinin kontrol hakları ellerinden alındı’
Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş, ‘İmar Yasası ile jeofizik mühendislerinin rapor onay ve kontrol hakları ellerinden alındı’ dedi. Şevket... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T11:17+0300
2023-02-17T11:17+0300
2023-02-20T11:28+0300
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Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Demirbaş: 'Mühendislerinin kontrol hakları ellerinden alındı’
Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Demirbaş: 'Mühendislerinin kontrol hakları ellerinden alındı’
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş, 2013 yılında çıkarılan İmar Yasası ile mühendislerin yetki alanlarının daraltıldığını belirterek şu açıklamaları yaptı:‘İmar Yasası ile jeofizik mühendislerinin rapor onay ve kontrol hakları ellerinden alındı. Böyle olunca jeofizik mühendisleri kontrol dışında kaldı ve yetkiler yerel yönetimler ile yapı denetim şirketlerine verildi. Bir kamu meslek örgütü olarak senelerdir bunun ülkemiz için sakıncalı olduğunu belirttiğimiz halde gerekli düzenlemeler yapılmadı. Gelinen noktada zemin ve temel etüt raporlarının doğru denetlenmediğini görüyoruz.’‘Bir parsel içinde bile zemin farklılık gösterebiliyor’Ali Çağatay’ın, inşaat ruhsatı alınırken bir parsel üzerine hazırlanan jeolojik etüt raporlarının farklı parsel alanlarında kopyalanarak kullanıldığı iddiasını onaylayan Şevket Demirbaş, jeolojik etüt raporlarının önemini vurguladı. Demirbaş, ‘Bir parsel içinde bile zemin farklılık gösterebiliyor. Jeofizik mühendisleri inşa edilecek yerlerin parametrelerini alarak zeminin röntgenini çekiyor. Buna göre hesaplar yapılarak inşaat mühendislerine zemin bilgisinin doğru aktarılması çok önemlidir.’ açıklamasında bulundu.‘Belediyelerde yeterli sayıda jeofizik mühendisinin istihdam edilmesi gerekiyor’TMMOB ve belediyeler arasında şeffaf bir ilişki olmadığını belirten Şevket Demirbaş, belediyelerde kaç tane jeofizik mühendisi bulunduğunu ve bu mühendislerin gerekli iş kollarında çalıştırılıp çalıştırılmadığını bilmediklerini belirtti.Demirbaş sözlerini şöyle sürdürdü:‘1999 Gölcük Depremi bizim için bir milat olmadı ama artık yaşanan son Kahramanmaraş merkezli depremler bize inşaat zeminlerinin önemini gösterdi. Bundan sonra belediyelerde yeterli sayıda jeofizik mühendisinin istihdam edilmesi gerekiyor. TMMOB ve belediyeler koordineli çalışırlarsa zemin etüt raporlarının denetimi daha doğru olur.’
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
tmmob, radyo, deprem, jeofizik, jeofizik mühendisleri odası, аудио
tmmob, radyo, deprem, jeofizik, jeofizik mühendisleri odası, аудио
Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Demirbaş: 'Mühendislerinin kontrol hakları ellerinden alındı’
11:17 17.02.2023 (güncellendi: 11:28 20.02.2023) Abone ol
Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş, ‘İmar Yasası ile jeofizik mühendislerinin rapor onay ve kontrol hakları ellerinden alındı’ dedi. Şevket Demirbaş, inşaat zeminleri ile ilgili uyarılarda bulunurken, ‘TMMOB ve belediyeler koordineli çalışırlarsa zemin etüt raporlarının denetimi daha doğru olur’ ifadelerini kullandı.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket Demirbaş, 2013 yılında çıkarılan İmar Yasası ile mühendislerin yetki alanlarının daraltıldığını belirterek şu açıklamaları yaptı:
‘İmar Yasası ile jeofizik mühendislerinin rapor onay ve kontrol hakları ellerinden alındı. Böyle olunca jeofizik mühendisleri kontrol dışında kaldı ve yetkiler yerel yönetimler ile yapı denetim şirketlerine verildi. Bir kamu meslek örgütü olarak senelerdir bunun ülkemiz için sakıncalı olduğunu belirttiğimiz halde gerekli düzenlemeler yapılmadı. Gelinen noktada zemin ve temel etüt raporlarının doğru denetlenmediğini görüyoruz.’
‘Bir parsel içinde bile zemin farklılık gösterebiliyor’
Ali Çağatay’ın, inşaat ruhsatı alınırken bir parsel üzerine hazırlanan jeolojik etüt raporlarının farklı parsel alanlarında kopyalanarak kullanıldığı iddiasını onaylayan Şevket Demirbaş, jeolojik etüt raporlarının önemini vurguladı. Demirbaş, ‘Bir parsel içinde bile zemin farklılık gösterebiliyor. Jeofizik mühendisleri inşa edilecek yerlerin parametrelerini alarak zeminin röntgenini çekiyor. Buna göre hesaplar yapılarak inşaat mühendislerine zemin bilgisinin doğru aktarılması çok önemlidir.’ açıklamasında bulundu.
‘Belediyelerde yeterli sayıda jeofizik mühendisinin istihdam edilmesi gerekiyor’
TMMOB ve belediyeler arasında şeffaf bir ilişki olmadığını belirten Şevket Demirbaş, belediyelerde kaç tane jeofizik mühendisi bulunduğunu ve bu mühendislerin gerekli iş kollarında çalıştırılıp çalıştırılmadığını bilmediklerini belirtti.
Demirbaş sözlerini şöyle sürdürdü:
‘1999 Gölcük Depremi bizim için bir milat olmadı ama artık yaşanan son Kahramanmaraş merkezli depremler bize inşaat zeminlerinin önemini gösterdi. Bundan sonra belediyelerde yeterli sayıda jeofizik mühendisinin istihdam edilmesi gerekiyor. TMMOB ve belediyeler koordineli çalışırlarsa zemin etüt raporlarının denetimi daha doğru olur.’