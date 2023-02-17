https://sputniknews.com.tr/20230217/japonyadan-kalifiye-meslek-sahibi-yabancilar-icin-basitlestirilmis-vize-proseduru-1067173860.html

Japonya'dan meslek sahibi kalifiye yabancılar için basitleştirilmiş vize prosedürü

Japonya'dan meslek sahibi kalifiye yabancılar için basitleştirilmiş vize prosedürü

Japon hükümeti, yabancılara yüksek vasıflı profesyonel vize verilmesinde imtiyazlı muameleyi öngören yeni ve basitleştirilmiş bir yöntem oluşturmaya karar... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T16:25+0300

2023-02-17T16:25+0300

2023-02-17T16:28+0300

dünya

japonya

kalifiye

işçi

vize

fumio kişida

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Japon hükümeti, meslek sahibi vasıflı yabancıları ülkeye çekebilmek amacıyla vize prosedürünü basitleştirme kararı aldı.Yeni karar kapsamında hükümet, yıllık 20 milyon yen (148 bin dolar) gelir ve yüksek lisans derecesi gibi belirli koşulları yerine getirmeleri halinde yabancı başvuru sahiplerine vize verecek.Hükümet, şu an 5 yıllık yüksek vasıflı profesyonel vizesini, akademik geçmiş, iş geçmişi ve yıllık gelir gibi kategorilere göre verilen puanlara dayalı bir sistemle veriyor.Fakat bu sistem, dünya genelinde vasıflı işçi bulma ihtiyacının artması nedeniyle karmaşık olarak görülüyordu.Basitleştirilmiş şartlar dahilinde 5 yıllık vize alanlar, bir yıl ülkede ikamet ettikten sonra daimi vize almaya hak kazanacak.'Üst düzey yeteneklere sahip insanlara imtiyazlı muamele tanınacak'Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, kararın alındığı bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, yeni sistemin 'üst düzey yeteneklere sahip insanlara genişletilmiş imtiyazlı muamele tanıyacağını' vurguladı.Hükümet, kamuoyundan görüş aldıktan sonra yeni yöntemi nisan ayında yürürlüğe koymayı planlıyor.2012'de yürürlüğe konan mevcut sistem dahilinde geçen yılın haziran ayına kadar toplamda 34 bin 726 kişi 5 yıllık vize almaya hak kazanmış, bunların 16 bin 131'i de o ay itibarıyla Japonya'da ikamet izni almıştı.Yüksek vasıflı profesyonel vizelerinde ileri akademik araştırma, ileri uzmanlık/teknik faaliyetler ve ileri işletme ve yönetim faaliyetleri şeklinde üç alan belirleniyor.Puana dayalı sistem korunmakla birlikte, yeni kararla hükümetin ileri akademik araştırma veya ileri uzmanlık/teknik faaliyetlerde bulunan başvuru sahiplerine, yüksek lisans veya daha yüksek bir eğitime ve 20 milyon yen veya daha fazla yıllık gelire sahip olmaları ya da 10 yıl veya daha uzun süreli bir iş geçmişine ve 20 milyon yen veya daha fazla yıllık gelire sahip olmaları halinde vize vermesine olanak sağlayacak.İleri düzey işletme ve yönetim faaliyetleri için başvuranlara, 5 yıl veya daha uzun süreli bir istihdam geçmişine ve yıllık 40 milyon yen gelire sahip olmaları halinde vize verilecek.Hükümet, çalışmalara geçen yıl başlamıştıNitelikli işçi kazanmaya yönelik söz konusu adımlar, Başbakan Fumio Kişida'nın geçen yılın eylül ayında ilgili bakanlıklara 'dünyanın en iyileri arasında yer alan' yeni bir sistemin kurulması da dahil olmak üzere yüksek nitelikli insan kaynaklarının kabulüne yönelik reformların değerlendirilmesi talimatını vermesinin ardından geldi.Aynı ay içinde Kişida; İngiltere, Fransa ve Singapur'un vasıflı işçileri kabul etmede ayrıcalıklı muamelede bulunmasına işaret ederek "Japonya hala yüksek vasıflı yabancı insan kaynağından yoksun" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20181102/japonya-yabanci-isci-alacak-1035970967.html

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japonya, kalifiye , işçi, vize, fumio kişida