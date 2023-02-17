https://sputniknews.com.tr/20230217/iyi-partiden-universiteler-hakkinda-oneri-1067177193.html
İYİ Parti'den üniversiteler hakkında öneri
İYİ Parti'den üniversiteler hakkında öneri
İYİ Parti'den üniversiteler ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün. Gelin, Nisan 2023'te... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T17:43+0300
2023-02-17T17:43+0300
2023-02-17T17:44+0300
politika
iyi parti
üniversite
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İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımızın barınması için KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün" ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya şöyle devam edildi: "Nasıl mı? Gelin, Nisan 2023'te açılacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni; büyük bankalara değil, depremzedelerimize açalım. Krizleri büyütmeyelim, birlikte çözelim."
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iyi parti, üniversite
İYİ Parti'den üniversiteler hakkında öneri
17:43 17.02.2023 (güncellendi: 17:44 17.02.2023) Abone ol
İYİ Parti'den üniversiteler ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün. Gelin, Nisan 2023'te açılacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni büyük bankalara değil, depremzedelerimize açalım" ifadeleri kullanıldı
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımızın barınması için KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya şöyle devam edildi: "Nasıl mı? Gelin, Nisan 2023'te açılacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni; büyük bankalara değil, depremzedelerimize açalım. Krizleri büyütmeyelim, birlikte çözelim."