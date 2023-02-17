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İYİ Parti'den üniversiteler hakkında öneri
İYİ Parti'den üniversiteler hakkında öneri
İYİ Parti'den üniversiteler ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün. Gelin, Nisan 2023'te... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-17T17:44+0300
politika
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İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımızın barınması için KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün" ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya şöyle devam edildi: "Nasıl mı? Gelin, Nisan 2023'te açılacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni; büyük bankalara değil, depremzedelerimize açalım. Krizleri büyütmeyelim, birlikte çözelim."
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iyi parti, üniversite
iyi parti, üniversite

İYİ Parti'den üniversiteler hakkında öneri

17:43 17.02.2023 (güncellendi: 17:44 17.02.2023)
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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İYİ Parti'den üniversiteler ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün. Gelin, Nisan 2023'te açılacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni büyük bankalara değil, depremzedelerimize açalım" ifadeleri kullanıldı
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımızın barınması için KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya şöyle devam edildi: "Nasıl mı? Gelin, Nisan 2023'te açılacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni; büyük bankalara değil, depremzedelerimize açalım. Krizleri büyütmeyelim, birlikte çözelim."
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