https://sputniknews.com.tr/20230217/iyi-partiden-universiteler-hakkinda-oneri-1067177193.html

İYİ Parti'den üniversiteler hakkında öneri

İYİ Parti'den üniversiteler hakkında öneri

İYİ Parti'den üniversiteler ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün. Gelin, Nisan 2023'te... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T17:43+0300

2023-02-17T17:43+0300

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politika

iyi parti

üniversite

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İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımızın barınması için KYK yurtlarını kapatmadan bir çözüm bulabilmemiz mümkün" ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya şöyle devam edildi: "Nasıl mı? Gelin, Nisan 2023'te açılacak olan İstanbul Finans Merkezi'ni; büyük bankalara değil, depremzedelerimize açalım. Krizleri büyütmeyelim, birlikte çözelim."

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iyi parti, üniversite