https://sputniknews.com.tr/20230217/italya-ve-hollandanin-moskova-buyukelcileri-rusya-disislerine-cagrildi---1067175550.html
İtalya ve Hollanda’nın Moskova büyükelçileri Rusya Dışişleri’ne çağrıldı
İtalya ve Hollanda’nın Moskova büyükelçileri Rusya Dışişleri’ne çağrıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Moskova Büyükelçisi Gilles Beschoor Plug ve İtalyan Büyükelçi Giorgio Starace’nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T17:07+0300
2023-02-17T17:07+0300
2023-02-17T17:07+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Hollanda’nın Moskova Büyükelçisi Gilles Beschoor Plug’dan, 'kraliyet idaresinin, MH17 uçağı kazasından asılsız olarak Rusya’yı sorumlu tutmaya yönelik ısrarlı girişimlerine son verilmesi' talep edildiği aktarıldı. Davanın siyasallaştırıldığı kaydedilen açıklamada, bu olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ortak Soruşturma Grubu’nun da “daha önce seçilen versiyona göre delil aradığı ve onlarla çelişen bariz gerçekleri görmezden geldiği” ifade edildi. Açıklamada, Rusya’nın Hollanda Büyükelçiliği’ne, kamu ve tarih kuruluşlarının yanı sıra, doğrudan Rusya’yı etkileyen önemli uluslararası konuların değerlendirildiği siyaset platformlarıyla çalışmalara engel olunduğu anlatılırken Hollanda yönetiminin bu uygulamasının kabul edilemez olduğu kaydedildi. İtalya’nın Moskova Büyükelçisi Giorgio Starace’ye de 'son zamanlarda bir dizi Rus sanatçının İtalya’daki konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili duyulan şaşkınlık' dile getirildi. Bu tür kararların ayrımcılık niteliğinde olduğu ve ülkeler arasındaki kültürel ve insani alışverişi daralttığı belirtilen açıklamada, “Büyükelçiye, Rusya’nın kültür alanında diyaloğa açık olduğu ve İtalyan tarafının bu alanda eşitlik ve mütekabiliyet koşullarını gözetmesi durumunda İtalya’dan gelen sanatçılara kısıtlamalar getirme niyetinde olmadığı söylendi” ifadesine yer verildi.Rusya, Çekya’nın Yekaterinburg'daki başkonsolosluğunun çalışmalarına ilişkin anlaşmayı feshetti Bu arada Rusya hükümeti, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Yekaterinburg kentinde Çek Başkonsolosluğu'nun açılmasına ilişkin anlaşmayı feshetme önerisini de onayladı. İlgili karar, Başbakan Mihail Muşistin tarafından imzalandı. 24 Şubat 2022'de Çekya, St. Petersburg ve Yekaterinburg'daki başkonsolosluklarını kapatmıştı. Aynı dönemde Çekya’nın Brno ve Karlovy Vary'deki Rus konsolosluklarının kapatılması kararı alınmıştı.
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rusya, italya, hollanda, büyükelçi, çekya
İtalya ve Hollanda’nın Moskova büyükelçileri Rusya Dışişleri’ne çağrıldı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Moskova Büyükelçisi Gilles Beschoor Plug ve İtalyan Büyükelçi Giorgio Starace’nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Hollanda’nın Moskova Büyükelçisi Gilles Beschoor Plug’dan, 'kraliyet idaresinin, MH17 uçağı kazasından asılsız olarak Rusya’yı sorumlu tutmaya yönelik ısrarlı girişimlerine son verilmesi' talep edildiği aktarıldı.
Davanın siyasallaştırıldığı kaydedilen açıklamada, bu olayla ilgili soruşturmayı yürüten Ortak Soruşturma Grubu’nun da “daha önce seçilen versiyona göre delil aradığı ve onlarla çelişen bariz gerçekleri görmezden geldiği” ifade edildi.
Açıklamada, Rusya’nın Hollanda Büyükelçiliği’ne, kamu ve tarih kuruluşlarının yanı sıra, doğrudan Rusya’yı etkileyen önemli uluslararası konuların değerlendirildiği siyaset platformlarıyla çalışmalara engel olunduğu anlatılırken Hollanda yönetiminin bu uygulamasının kabul edilemez olduğu kaydedildi.
İtalya’nın Moskova Büyükelçisi Giorgio Starace’ye de 'son zamanlarda bir dizi Rus sanatçının İtalya’daki konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili duyulan şaşkınlık' dile getirildi.
Bu tür kararların ayrımcılık niteliğinde olduğu ve ülkeler arasındaki kültürel ve insani alışverişi daralttığı belirtilen açıklamada, “Büyükelçiye, Rusya’nın kültür alanında diyaloğa açık olduğu ve İtalyan tarafının bu alanda eşitlik ve mütekabiliyet koşullarını gözetmesi durumunda İtalya’dan gelen sanatçılara kısıtlamalar getirme niyetinde olmadığı söylendi” ifadesine yer verildi.
Rusya, Çekya’nın Yekaterinburg'daki başkonsolosluğunun çalışmalarına ilişkin anlaşmayı feshetti
Bu arada Rusya hükümeti, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Yekaterinburg kentinde Çek Başkonsolosluğu'nun açılmasına ilişkin anlaşmayı feshetme önerisini de onayladı. İlgili karar, Başbakan Mihail Muşistin tarafından imzalandı.
24 Şubat 2022'de Çekya, St. Petersburg ve Yekaterinburg'daki başkonsolosluklarını kapatmıştı. Aynı dönemde Çekya’nın Brno ve Karlovy Vary'deki Rus konsolosluklarının kapatılması kararı alınmıştı.