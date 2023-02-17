https://sputniknews.com.tr/20230217/istanbulda-2000-yili-oncesi-yapilarin-hizli-bina-taramasi-ucretsiz-yapiliyor-1067177151.html

İstanbul'da 2000 yılı öncesi yapıların 'hızlı bina taraması' ücretsiz yapılıyor

İstanbul'da 2000 yılı öncesi yapıların 'hızlı bina taraması' ücretsiz yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2000 yılı öncesi inşa edilen binaları vatandaşların "binatespiti.ibb.istanbul" adresine başvurması halinde ücretsiz... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T17:45+0300

2023-02-17T17:45+0300

2023-02-17T17:45+0300

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bina

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Bahçelievler'deki İBB iştiraki İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTON) Yapı Laboratuvarı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Gökce, İBB'nin, 2019 yılından bu yana 'hızlı bina taraması' adı altında İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleriyle çalıştığını belirterek, evlerin taranması için yoğun başvuru aldıklarını dile getirdi.'Vatandaşlar çoğunlukla başvuruda bulunmaktan imtina ediyor'Hızlı bina taraması ile Türkiye'deki 6306 sayılı riskli yapıların belirlenmesine ilişkin kanunun, bir önceki adımını attıklarını ifade eden Gökce, şöyle konuştu:'Hızlı bina taraması ücretsiz yapılıyor'Gökce, İstanbul'da hızlı bina taramasının ücretsiz yapıldığını söyledi.Başka bir analiz yönteminin ise karot örneklerinin laboratuvar ortamında incelenmesi olduğunu ifade eden Gökce, "Basınçlı deneylerle yapılan bu tarama ise ücretli. İstanbul Yenileniyor Platformu üzerinden KİPTAŞ iş birliğiyle yapılan başvurularda ise bu taramadan ücret alınmıyor." dedi.Gökce, şu anda 2000 yılından önce yapılan binalarla ilgili taramalar yaptıklarını, 2000 yılı sonrası için ise hazırlıklara başladıklarını belirtti.'Vatandaş taramaya izin vermiyor'İBB olarak 2019 yılının temmuz ayından 2022 yılının sonuna kadar "hızlı bina taraması" kapsamında 107 bin binaya gittiklerini, bunların 29 bin 700'üne girebildiklerini anlatan Gökce, diğer binalarda bu taramaya izin verilmediğini belirtti.'318 bina durduğu yerde çökebilir'Yaptıkları analiz kapsamında, 318 binanın "durduğu yerde çökebilir" durumda olduğunun tespit edildiğini dile getiren Gökce, 1525 binanın ise D ve E sınıfında, yüksek risk içeren binalar olduğunu kaydetti.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra internet sayfalarının dakikada 10 bin tıklandığını belirten Gökce, "6 günde aldığımız başvuru sayısı bu sabah itibarıyla 40 bin 379 bina. Bunlardan, 'binamızı hızlıca inceleyin' talebini almış vaziyetteyiz. Bu sayı her dakikada artıyor. Dolayısıyla 3,5 yılda ulaştığımız rakamdan çok daha fazlasına 6 günde ulaşmış vaziyetteyiz." diye konuştu.İBB'nin başvuruları internet üzerinden, 'binatespiti.ibb.istanbul' adresinden aldığını, ev sahiplerinin başvuru yapabildiğini, kiracıların başvuru yapması durumunda ev sahibinin onayıyla da binada tarama yapabildiklerini ifade etti.Gökce, İBB'nin binalarını da kontrol ettiklerini anlatarak, İBB'nin riskli yapılarına ilişkin, "Şu anda otogarda böyle büyük bir analizimiz yok. Büyük binalarımızda, Bakırköy, Kasımpaşa ve Saraçhane binamızda bu düzeyde bir risk yok. Bazı taşınması gereken hizmet noktalarının olduğu tespitimiz var." diye konuştu.

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