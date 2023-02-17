Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/hataydaki-karasu-cayi-tasti-cevresindeki-tarim-arazileri-su-altinda-kaldi-1067154613.html
Hatay'daki Karasu Çayı taştı, çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı
Hatay'daki Karasu Çayı taştı, çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Karasu Çayı'nın seviyesinin yükselmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar ile tarım arazilerinde su baskını meydana geldi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T10:28+0300
2023-02-17T10:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
hatay
taşkın
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'ya bağlı kırsal Aşağıoba Mahallesi'nden geçen Karasu Çayı'nın su seviyesi yükseldi.Taşkın sebebiyle bazı yıkılan binaların enkazı, evlerin bodrum katları, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.Bölgedeki Hatay Havalimanı'na ulaşım sağlanan kara yolu, su baskınından etkilenmedi.Su baskını yaşanan bölge, dronla görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230213/toki-konutlari-depremde-ayakta-kaldi-konut-sakinlerine-yazi-gitti-evlerinize-girebilirsiniz-1066937731.html
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deprem, hatay, taşkın
deprem, hatay, taşkın

Hatay'daki Karasu Çayı taştı, çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı

10:28 17.02.2023
© AAHatay'daki Karasu Çayı taştı, çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı
Hatay'daki Karasu Çayı taştı, çevresindeki tarım arazileri su altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, Karasu Çayı'nın seviyesinin yükselmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar ile tarım arazilerinde su baskını meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'ya bağlı kırsal Aşağıoba Mahallesi'nden geçen Karasu Çayı'nın su seviyesi yükseldi.
Taşkın sebebiyle bazı yıkılan binaların enkazı, evlerin bodrum katları, yollar ve tarım arazileri su altında kaldı.
Bölgedeki Hatay Havalimanı'na ulaşım sağlanan kara yolu, su baskınından etkilenmedi.
Su baskını yaşanan bölge, dronla görüntülendi.
TOKİ Konutları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
TOKİ konutları depremde ayakta kaldı, konut sakinlerine yazı gitti: Evlerinize girebilirsiniz
13 Şubat, 01:46
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