https://sputniknews.com.tr/20230217/hande-firat-ak-partide-simdilik-herhangi-bir-erteleme-karari-ve-niyeti-yok-1067152749.html

Hande Fırat: AK Parti’de şimdilik herhangi bir seçim erteleme kararı ve niyeti yok

Hande Fırat: AK Parti’de şimdilik herhangi bir seçim erteleme kararı ve niyeti yok

Hande Fırat, depremin ardından gündeme gelen seçim tarihi ertelenir mi sorularına yönelik, "AK Parti’de ise tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T09:30+0300

2023-02-17T09:30+0300

2023-02-17T09:32+0300

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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Felaketin ortasında bir yandan da seçim tarihi yaklaşıyor. Bu nedenle de siyaset, seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğini konuşuyor. Muhalefet “Seçimler ertelenemez” diyor." ifadelerine yer veren Fırat, Erdoğan'ın seçile ilgili bir endişesinin olmadığını savundu ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20230216/ahmet-hakan-secim-konusu-kocaman-bir-muamma-buyuk-bir-belirsizlik-var-1067101753.html

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