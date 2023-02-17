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Hande Fırat: AK Parti’de şimdilik herhangi bir seçim erteleme kararı ve niyeti yok
Hande Fırat: AK Parti’de şimdilik herhangi bir seçim erteleme kararı ve niyeti yok
Hande Fırat, depremin ardından gündeme gelen seçim tarihi ertelenir mi sorularına yönelik, "AK Parti’de ise tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T09:30+0300
2023-02-17T09:32+0300
politika
politika
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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Felaketin ortasında bir yandan da seçim tarihi yaklaşıyor. Bu nedenle de siyaset, seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğini konuşuyor. Muhalefet “Seçimler ertelenemez” diyor." ifadelerine yer veren Fırat, Erdoğan'ın seçile ilgili bir endişesinin olmadığını savundu ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230216/ahmet-hakan-secim-konusu-kocaman-bir-muamma-buyuk-bir-belirsizlik-var-1067101753.html
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politika, türkiye, ak parti
politika, türkiye, ak parti

Hande Fırat: AK Parti’de şimdilik herhangi bir seçim erteleme kararı ve niyeti yok

09:30 17.02.2023 (güncellendi: 09:32 17.02.2023)
© AAYSK
YSK - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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Hande Fırat, depremin ardından gündeme gelen seçim tarihi ertelenir mi sorularına yönelik, "AK Parti’de ise tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir erteleme kararı ve niyeti yok" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Felaketin ortasında bir yandan da seçim tarihi yaklaşıyor. Bu nedenle de siyaset, seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğini konuşuyor. Muhalefet “Seçimler ertelenemez” diyor." ifadelerine yer veren Fırat, Erdoğan'ın seçile ilgili bir endişesinin olmadığını savundu ve şunları ekledi:
"AK Parti’de ise tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir erteleme kararı ve niyeti yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasından yana olduğunu, bazı partili isimlerin ise 18 Haziran tarihini savunduğunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimle ilgili bir endişesi olmadığı belirtiliyor. Deprem bölgesinden taşınanların oy kullanımı ya da deprem bölgesinde kalanların nerelerde oy kullanacakları ve bu konularda tartışma yaşanmaması için ise çalışmaları YSK yürütecek."
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
POLİTİKA
Ahmet Hakan: Seçim konusu kocaman bir muamma, büyük bir belirsizlik var
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