https://sputniknews.com.tr/20230217/hande-firat-ak-partide-simdilik-herhangi-bir-erteleme-karari-ve-niyeti-yok-1067152749.html
Hande Fırat: AK Parti’de şimdilik herhangi bir seçim erteleme kararı ve niyeti yok
Hande Fırat: AK Parti’de şimdilik herhangi bir seçim erteleme kararı ve niyeti yok
Hande Fırat, depremin ardından gündeme gelen seçim tarihi ertelenir mi sorularına yönelik, "AK Parti’de ise tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T09:30+0300
2023-02-17T09:30+0300
2023-02-17T09:32+0300
politika
politika
türkiye
ak parti
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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Felaketin ortasında bir yandan da seçim tarihi yaklaşıyor. Bu nedenle de siyaset, seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğini konuşuyor. Muhalefet “Seçimler ertelenemez” diyor." ifadelerine yer veren Fırat, Erdoğan'ın seçile ilgili bir endişesinin olmadığını savundu ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230216/ahmet-hakan-secim-konusu-kocaman-bir-muamma-buyuk-bir-belirsizlik-var-1067101753.html
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politika, türkiye, ak parti
politika, türkiye, ak parti
Hande Fırat: AK Parti’de şimdilik herhangi bir seçim erteleme kararı ve niyeti yok
09:30 17.02.2023 (güncellendi: 09:32 17.02.2023) Abone ol
Hande Fırat, depremin ardından gündeme gelen seçim tarihi ertelenir mi sorularına yönelik, "AK Parti’de ise tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir erteleme kararı ve niyeti yok" dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat
, bugünkü yazısında
14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Felaketin ortasında bir yandan da seçim tarihi yaklaşıyor. Bu nedenle de siyaset, seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğini konuşuyor. Muhalefet “Seçimler ertelenemez” diyor." ifadelerine yer veren Fırat, Erdoğan'ın seçile ilgili bir endişesinin olmadığını savundu ve şunları ekledi:
"AK Parti’de ise tüm seçenekler masada ama şimdilik herhangi bir erteleme kararı ve niyeti yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasından yana olduğunu, bazı partili isimlerin ise 18 Haziran tarihini savunduğunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimle ilgili bir endişesi olmadığı belirtiliyor. Deprem bölgesinden taşınanların oy kullanımı ya da deprem bölgesinde kalanların nerelerde oy kullanacakları ve bu konularda tartışma yaşanmaması için ise çalışmaları YSK yürütecek."