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https://sputniknews.com.tr/20230217/grev-nedeniyle-frankfurt-ve-munih-havalimanlarindan-yarin-tum-ucuslar-iptal-edildi-1067145020.html
Grev nedeniyle Frankfurt ve Münih havalimanlarından yarın tüm uçuşlar iptal edildi
Grev nedeniyle Frankfurt ve Münih havalimanlarından yarın tüm uçuşlar iptal edildi
Alman havayolu şirketi Lufthansa, grev nedeniyle Frankfurt ve Münih Havalimanlarından yarın planlanan tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T00:18+0300
2023-02-17T00:18+0300
grev
dünya
almanya
lufthansa
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Ver.di sendikasının, kamu hizmeti çalışanlarını, Frankfurt/Main, Münih, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover ve Bremen havalimanlarında yarın tam gün greve gitmeye çağırmasının ardından Frankfurt ve Münih Havalimanları'ndan yapılacak 1300 uçuşun tamamı iptal edildi.Söz konusu diğer havalimanlarında da çeşitli destinasyonlarda uçuş iptalleri ve gecikmelerin yaşanması bekleniyor.Bünyesinde çeşitli şirketleri bulunduran Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, iptallerden etkilenen yolcuların önceden bilgilendirildiği ve yolculara alternatif rezervasyon teklifleri sunulduğu kaydedildi.Açıklamada, düzenli uçuş operasyonlarının söz konusu havalimanlarında 18 Şubat 2023 Cumartesi'nden itibaren büyük ölçüde normale dönmesinin beklendiği belirtildi.
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grev, almanya, lufthansa
grev, almanya, lufthansa

Grev nedeniyle Frankfurt ve Münih havalimanlarından yarın tüm uçuşlar iptal edildi

00:18 17.02.2023
© AAUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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Alman havayolu şirketi Lufthansa, grev nedeniyle Frankfurt ve Münih Havalimanlarından yarın planlanan tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.
Ver.di sendikasının, kamu hizmeti çalışanlarını, Frankfurt/Main, Münih, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hannover ve Bremen havalimanlarında yarın tam gün greve gitmeye çağırmasının ardından Frankfurt ve Münih Havalimanları'ndan yapılacak 1300 uçuşun tamamı iptal edildi.
Söz konusu diğer havalimanlarında da çeşitli destinasyonlarda uçuş iptalleri ve gecikmelerin yaşanması bekleniyor.
Bünyesinde çeşitli şirketleri bulunduran Lufthansa Grubu'ndan yapılan açıklamada, iptallerden etkilenen yolcuların önceden bilgilendirildiği ve yolculara alternatif rezervasyon teklifleri sunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, düzenli uçuş operasyonlarının söz konusu havalimanlarında 18 Şubat 2023 Cumartesi'nden itibaren büyük ölçüde normale dönmesinin beklendiği belirtildi.
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