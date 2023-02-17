https://sputniknews.com.tr/20230217/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067152285.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 18.8620 liradan, euro 20.0610 liradan güne başladı. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T09:15+0300

2023-02-17T09:15+0300

2023-02-17T09:15+0300

ekonomi

dolar

euro

altın

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Serbest piyasada 18.8600 liradan alınan dolar 18.8620 liradan satılıyor. 20.0590 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.0610 lira olarak belirlendi.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 107 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 793 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 153 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1826 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 84.44 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84.44 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.008 puandan başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230216/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067102169.html

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