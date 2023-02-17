https://sputniknews.com.tr/20230217/diger-ulkeler-deprem-enkazlarini-nasil-ve-ne-kadar-surede-kaldirabildi-1067185671.html

Diğer ülkeler deprem enkazlarını nasıl ve ne kadar sürede kaldırabildi?

Diğer ülkeler deprem enkazlarını nasıl ve ne kadar sürede kaldırabildi?

Türkiye’de peş peşe yaşanan iki büyük depremin ardından daha önce deprem felaketi yaşayan ülkelerdeki enkaz kaldırma sürecinin nasıl olduğu sorusu gündeme... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T22:08+0300

2023-02-17T22:08+0300

2023-02-18T00:18+0300

akşam postasi

uğur koçbaş

deprem

kahramanmaraş

japonya

yeni zelanda

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Kahramanmaraş depremleri için uzmanlar 230 milyon ton enkaz çıkacağı tahmininde bulunmuştu. Daha önce deprem felaketi yaşayan ülkelerdeki enkaz kaldırma sürecini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası program editörü Uğur Koçbaş anlattı.Japonya - 2011 Mart 9.0’luk büyük deprem ve tsunami28 milyon ton enkaz çıktı. Bu enkazın ancak 10 yıllık bir süreçte taşınabileceği düşünülüyordu.Depremden 2 ay sonra Japon hükümeti enkaz kaldırmanın Mart 2014’te tamamlanması için bir master plan açıkladı. 3 yılda tamamlandı.Enkaz maddelerinin geri dönüşümü için yüzde 90’lık hedef açıklandı.Japonya İnşaat Firmaları Birliği 14 bölgede birlikte çalıştı bu hedefi tamamladı.Yeni Zelanda’nın Chrıstchurch kenti - 2011'de 6.2’lik deprem10 bin konut ve işyeri yıkıldı. 837 bin ton enkaz çıktı. 104 bin tonu geri dönüştürüldü.Ortaya çıkan enkazın taşınması ve geri dönüştürülmesi 8 yıl sürdü. 2019’da tamamlandı.Enkazın toplandığı Burwood Resource Recovery Park (BRRP) 2 yıl içinde yeşillendirilerek Yeni Zelanda’nın en büyük park alanlarından birine dönüştürüldü.Burası yürüyüş alanları, bisiklet yolları ve ağaçlarıyla doğal hayatın desteklenmesi için kullanılıyor.1985 Meksika depremi 8.01581 bina yıkıldı 2000 bina ciddi hasar gördü.720 bin ton enkaz çıktı. 1.5 ayda taşındı.

https://sputniknews.com.tr/20230217/deprem-bolgesinde-100-milyon-ton-enkaz-cikmasi-bekleniyor-1067161111.html

kahramanmaraş

japonya

yeni zelanda

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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uğur koçbaş, deprem, kahramanmaraş, japonya, yeni zelanda