https://sputniknews.com.tr/20230217/diger-ulkeler-deprem-enkazlarini-nasil-ve-ne-kadar-surede-kaldirabildi-1067185671.html
Diğer ülkeler deprem enkazlarını nasıl ve ne kadar sürede kaldırabildi?
Diğer ülkeler deprem enkazlarını nasıl ve ne kadar sürede kaldırabildi?
Türkiye’de peş peşe yaşanan iki büyük depremin ardından daha önce deprem felaketi yaşayan ülkelerdeki enkaz kaldırma sürecinin nasıl olduğu sorusu gündeme... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T22:08+0300
2023-02-17T22:08+0300
2023-02-18T00:18+0300
akşam postasi
uğur koçbaş
deprem
kahramanmaraş
japonya
yeni zelanda
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/12/1063605162_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d664d8247d9bbbf2900a2b69c345ceae.jpg
Kahramanmaraş depremleri için uzmanlar 230 milyon ton enkaz çıkacağı tahmininde bulunmuştu. Daha önce deprem felaketi yaşayan ülkelerdeki enkaz kaldırma sürecini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası program editörü Uğur Koçbaş anlattı.Japonya - 2011 Mart 9.0’luk büyük deprem ve tsunami28 milyon ton enkaz çıktı. Bu enkazın ancak 10 yıllık bir süreçte taşınabileceği düşünülüyordu.Depremden 2 ay sonra Japon hükümeti enkaz kaldırmanın Mart 2014’te tamamlanması için bir master plan açıkladı. 3 yılda tamamlandı.Enkaz maddelerinin geri dönüşümü için yüzde 90’lık hedef açıklandı.Japonya İnşaat Firmaları Birliği 14 bölgede birlikte çalıştı bu hedefi tamamladı.Yeni Zelanda’nın Chrıstchurch kenti - 2011'de 6.2’lik deprem10 bin konut ve işyeri yıkıldı. 837 bin ton enkaz çıktı. 104 bin tonu geri dönüştürüldü.Ortaya çıkan enkazın taşınması ve geri dönüştürülmesi 8 yıl sürdü. 2019’da tamamlandı.Enkazın toplandığı Burwood Resource Recovery Park (BRRP) 2 yıl içinde yeşillendirilerek Yeni Zelanda’nın en büyük park alanlarından birine dönüştürüldü.Burası yürüyüş alanları, bisiklet yolları ve ağaçlarıyla doğal hayatın desteklenmesi için kullanılıyor.1985 Meksika depremi 8.01581 bina yıkıldı 2000 bina ciddi hasar gördü.720 bin ton enkaz çıktı. 1.5 ayda taşındı.
https://sputniknews.com.tr/20230217/deprem-bolgesinde-100-milyon-ton-enkaz-cikmasi-bekleniyor-1067161111.html
kahramanmaraş
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yeni zelanda
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Atilla Güner
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Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
uğur koçbaş, deprem, kahramanmaraş, japonya, yeni zelanda
uğur koçbaş, deprem, kahramanmaraş, japonya, yeni zelanda
Diğer ülkeler deprem enkazlarını nasıl ve ne kadar sürede kaldırabildi?
22:08 17.02.2023 (güncellendi: 00:18 18.02.2023) Abone ol
Türkiye’de peş peşe yaşanan iki büyük depremin ardından daha önce deprem felaketi yaşayan ülkelerdeki enkaz kaldırma sürecinin nasıl olduğu sorusu gündeme geldi.
Kahramanmaraş depremleri için uzmanlar 230 milyon ton enkaz çıkacağı tahmininde bulunmuştu. Daha önce deprem felaketi yaşayan ülkelerdeki enkaz kaldırma sürecini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası program editörü Uğur Koçbaş anlattı.
Japonya - 2011 Mart 9.0’luk büyük deprem ve tsunami
28 milyon ton enkaz çıktı. Bu enkazın ancak 10 yıllık bir süreçte taşınabileceği düşünülüyordu.
Depremden 2 ay sonra Japon hükümeti enkaz kaldırmanın Mart 2014’te tamamlanması için bir master plan açıkladı. 3 yılda tamamlandı.
Enkaz maddelerinin geri dönüşümü için yüzde 90’lık hedef açıklandı.
Japonya İnşaat Firmaları Birliği 14 bölgede birlikte çalıştı bu hedefi tamamladı.
Yeni Zelanda’nın Chrıstchurch kenti - 2011'de 6.2’lik deprem
10 bin konut ve işyeri yıkıldı. 837 bin ton enkaz çıktı. 104 bin tonu geri dönüştürüldü.
Ortaya çıkan enkazın taşınması ve geri dönüştürülmesi 8 yıl sürdü. 2019’da tamamlandı.
Enkazın toplandığı Burwood Resource Recovery Park (BRRP) 2 yıl içinde yeşillendirilerek Yeni Zelanda’nın en büyük park alanlarından birine dönüştürüldü.
Burası yürüyüş alanları, bisiklet yolları ve ağaçlarıyla doğal hayatın desteklenmesi için kullanılıyor.
1985 Meksika depremi 8.0
1581 bina yıkıldı 2000 bina ciddi hasar gördü.
720 bin ton enkaz çıktı. 1.5 ayda taşındı.