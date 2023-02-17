https://sputniknews.com.tr/20230217/deprem-bolgesi-icin-bakan-kurumdan-uyari-esya-almak-icin-evlere-kesinlikle-girmeyin-1067166403.html
Deprem bölgesi için Bakan Kurum'dan uyarı: 'Eşya almak için evlere kesinlikle girmeyin'
Deprem bölgesi için Bakan Kurum'dan uyarı: 'Eşya almak için evlere kesinlikle girmeyin'
84 bin 726 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T13:53+0300
2023-02-17T13:53+0300
2023-02-17T13:53+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
murat kurum
deprem
bina
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.Kurum, Adana'da yeni yapılacak afet konutlarının bir bölümü için Şambayadı bölgesini istişare ettiklerini belirtti. Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:'Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açıkta bırakmayacağız'Bakan Kurum, "Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açıkta bırakmayacağız" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/kahramanmaras-merkezli-depremlerden-saglam-cikan-binalar-1067160044.html
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murat kurum, deprem, bina
murat kurum, deprem, bina
Deprem bölgesi için Bakan Kurum'dan uyarı: 'Eşya almak için evlere kesinlikle girmeyin'
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84 bin 726 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde hasar görmüş binalardan eşya alınmaması gerektiğinin altını çizdi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.
Kurum, Adana'da yeni yapılacak afet konutlarının bir bölümü için Şambayadı bölgesini istişare ettiklerini belirtti. Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:
"Taşınma süreçlerini de koordinasyon merkezlerinden yöneteceğiz. Ağır hasarlı konutlardan eşya alınmaması konusunda uyarıyoruz. Valilerimiz taşınma süreciyle ilgili bilgilendirme yapacaklar. 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir."
'Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açıkta bırakmayacağız'
Bakan Kurum, "Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açıkta bırakmayacağız" dedi.
"10 ilimizde şehirlerimizin büyük dönüşüm işini başlatmış oluyoruz. En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Adana'mızda da bu kapsamda ağır hasarlı tespit edilen yine ileride orta hasarlı konutlara ilişkin de vatandaşlarımızın dönüşüm sürecine katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açıkta bırakmayacağız. Talepler doğrultusunda devletimiz her türlü desteği vatandaşlarımıza verecektir."