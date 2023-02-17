https://sputniknews.com.tr/20230217/deprem-bolgesi-icin-bakan-kurumdan-uyari-esya-almak-icin-evlere-kesinlikle-girmeyin-1067166403.html

Deprem bölgesi için Bakan Kurum'dan uyarı: 'Eşya almak için evlere kesinlikle girmeyin'

Deprem bölgesi için Bakan Kurum'dan uyarı: 'Eşya almak için evlere kesinlikle girmeyin'

84 bin 726 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T13:53+0300

2023-02-17T13:53+0300

2023-02-17T13:53+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

murat kurum

deprem

bina

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.Kurum, Adana'da yeni yapılacak afet konutlarının bir bölümü için Şambayadı bölgesini istişare ettiklerini belirtti. Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:'Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açıkta bırakmayacağız'Bakan Kurum, "Orta hasarlı binalarda yaşayan vatandaşlarımızı da açıkta bırakmayacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230217/kahramanmaras-merkezli-depremlerden-saglam-cikan-binalar-1067160044.html

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murat kurum, deprem, bina