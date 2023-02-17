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Çin'de bir baba, notları düşük olan oğlunu samuray kılıcıyla öldürdü
Çin'de bir baba, notları düşük olan oğlunu samuray kılıcıyla öldürdü
Çin'de bir baba, okuldan kötü notlar aldığı gerekçesiyle 13 yaşındaki oğlunu samuray kılıcıyla öldürdü. 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T22:31+0300
2023-02-17T22:31+0300
dünya
çin
samuray
samuray kılıcı
cinayet
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South China Morning Post gazetesinin mahkeme tutanaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Çin'de bir baba, 13 yaşındaki oğlunu okuldaki düşük performansı nedeniyle samuray kılıcıyla öldürdü.Habere göre, Çin'in güneybatısında eşinden ayrı yaşayan Yang Junming adındaki baba, oğlunu daha çok çalışmaya motive etme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından oğlunu kazara öldürmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Junming, mahkemede verdiği ifadede, oğlunun öğretmeniyle yaptığı çevrimiçi toplantıda kendisine, çocuğun okuldaki performansının düşük olduğu ve beden eğitimi dersinde bile 100 üzerinden sadece 18 puan aldığı söylendiğini, toplantının ardından oğlunu çok tembel olmakla ve yeterince sıkı çalışmamakla suçladığını belirterek, "O kadar öfkeliydim ki bir Japon samuray kılıcı alıp ona doğru savurmak için öne çıktım" dedi.Yang Junming ayrıca samuray kılıçları toplamakla ilgilendiği için kılıcı bir çevrimiçi mağazadan satın aldığını söyledi.Adli tıp muayenesi, çocuğun ölümünden önce birkaç kez dövüldüğünü gösteren daha eski yaraları olduğunu tespit etti. Bu olay Çin'de geniş yankı uyandırdı.
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çin, samuray, samuray kılıcı, cinayet
çin, samuray, samuray kılıcı, cinayet

Çin'de bir baba, notları düşük olan oğlunu samuray kılıcıyla öldürdü

22:31 17.02.2023
© SingtaoÇin'de bir baba, notları düşük olan oğlunu samuray kılıcıyla öldürdü
Çin'de bir baba, notları düşük olan oğlunu samuray kılıcıyla öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© Singtao
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Çin'de bir baba, okuldan kötü notlar aldığı gerekçesiyle 13 yaşındaki oğlunu samuray kılıcıyla öldürdü.
South China Morning Post gazetesinin mahkeme tutanaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Çin'de bir baba, 13 yaşındaki oğlunu okuldaki düşük performansı nedeniyle samuray kılıcıyla öldürdü.
Habere göre, Çin'in güneybatısında eşinden ayrı yaşayan Yang Junming adındaki baba, oğlunu daha çok çalışmaya motive etme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından oğlunu kazara öldürmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Junming, mahkemede verdiği ifadede, oğlunun öğretmeniyle yaptığı çevrimiçi toplantıda kendisine, çocuğun okuldaki performansının düşük olduğu ve beden eğitimi dersinde bile 100 üzerinden sadece 18 puan aldığı söylendiğini, toplantının ardından oğlunu çok tembel olmakla ve yeterince sıkı çalışmamakla suçladığını belirterek, "O kadar öfkeliydim ki bir Japon samuray kılıcı alıp ona doğru savurmak için öne çıktım" dedi.
Yang Junming ayrıca samuray kılıçları toplamakla ilgilendiği için kılıcı bir çevrimiçi mağazadan satın aldığını söyledi.
Adli tıp muayenesi, çocuğun ölümünden önce birkaç kez dövüldüğünü gösteren daha eski yaraları olduğunu tespit etti. Bu olay Çin'de geniş yankı uyandırdı.
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