https://sputniknews.com.tr/20230217/chpli-gursel-tekinden-bulent-arinca-milleti-kaosla-tehdit-etmeyin-1067172817.html
CHP'li Gürsel Tekin'den Bülent Arınç'a: Milleti kaosla tehdit etmeyin
CHP'li Gürsel Tekin'den Bülent Arınç'a: Milleti kaosla tehdit etmeyin
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini savunan eski TBMM Başkanı Bülent... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T16:01+0300
2023-02-17T16:01+0300
2023-02-17T16:01+0300
politika
gürsel tekin
bülent arınç
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11 ilde büyük yıkıma neden olan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında seçim tarihinin ertelenmesi tartışmaları devam ederken, CHP'li Tekin, "Genel başkanlar, grup başkanlarıyla toplanır da aynı fikre varırsa 400’ün üzerinde oyla anayasa değişikliği Meclis'ten geçebilir. Yok böyle bir uzlaşma olmazsa, kaos ortaya çıkar" diyen Arınç'a tepki gösterdi.Twitter'dan yaptığı paylaşımla Arınç'ın sözlerini alıntılayan Tekin, şunları yazdı:"Milleti kaosla tehdit etmeyin. Bu felaketin üstüne bir de 'nasıl kaos çıkartırız' diye plan yapmayın. Bırakın artık şeytanlığı. Anayasa açık, seçime 4 ay var, YSK işini yapacak, sandık milletin önüne gelecek, millet kaderine karar verecek.Bülent beye açıkça söylüyorum bir kaos tertibinin, anayasayı ilga etme girişiminin parçası olmayın. Kozmik oda operasyonu gibi millete ağır bedeller ödeten, devleti beka sorunuyla karşı karşıya bırakan planların aracı haline gelmeyin. Anayasa uygulanacak. Bu kadar açık, net."
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gürsel tekin, bülent arınç
gürsel tekin, bülent arınç
CHP'li Gürsel Tekin'den Bülent Arınç'a: Milleti kaosla tehdit etmeyin
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini savunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a tepki göstererek, "Milleti kaosla tehdit etmeyin" dedi.
11 ilde büyük yıkıma neden olan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında seçim tarihinin ertelenmesi tartışmaları devam ederken, CHP'li Tekin, "Genel başkanlar, grup başkanlarıyla toplanır da aynı fikre varırsa 400’ün üzerinde oyla anayasa değişikliği Meclis'ten geçebilir. Yok böyle bir uzlaşma olmazsa, kaos ortaya çıkar" diyen Arınç'a tepki gösterdi.
Twitter'dan yaptığı paylaşımla Arınç'ın sözlerini alıntılayan Tekin, şunları yazdı:
"Milleti kaosla tehdit etmeyin. Bu felaketin üstüne bir de 'nasıl kaos çıkartırız' diye plan yapmayın. Bırakın artık şeytanlığı. Anayasa açık, seçime 4 ay var, YSK işini yapacak, sandık milletin önüne gelecek, millet kaderine karar verecek.
Bülent beye açıkça söylüyorum bir kaos tertibinin, anayasayı ilga etme girişiminin parçası olmayın. Kozmik oda operasyonu gibi millete ağır bedeller ödeten, devleti beka sorunuyla karşı karşıya bırakan planların aracı haline gelmeyin. Anayasa uygulanacak. Bu kadar açık, net."