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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/bm-rusyanin-uyelikten-cikarilmasinin-uzun-vadeli-barisa-katkisi-olmaz-1067147771.html
BM: Rusya’nın üyelikten çıkarılmasının uzun vadeli barışa katkısı olmaz
BM: Rusya’nın üyelikten çıkarılmasının uzun vadeli barışa katkısı olmaz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, herhangi bir ülkenin BM üyeliğinden çıkarılmasının uzun vadeli barış arayışına katkıda... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T01:30+0300
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ukrayna krizi
bm
birleşmiş milletler (bm)
rusya
gözlemci üye
stephane dujarric
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BM Genel Sekrete Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın BM üyeliğinden çıkarılması çağrılarını değerlendirdi.Dujarric, “Üye ülkelerin BM’den çıkarılmasının uzun vadeli barış arayışına katkıda bulunacağına inanmıyoruz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230217/bati-medyasi-fransiz-yapimi-ilk-14-amx-10rc-zirhlisi-ukraynaya-dogru-yola-cikti-1067146145.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, gözlemci üye, stephane dujarric
bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, gözlemci üye, stephane dujarric

BM: Rusya’nın üyelikten çıkarılmasının uzun vadeli barışa katkısı olmaz

01:30 17.02.2023 (güncellendi: 01:31 17.02.2023)
© AABirleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, herhangi bir ülkenin BM üyeliğinden çıkarılmasının uzun vadeli barış arayışına katkıda bulunmayacağını belirtti.
BM Genel Sekrete Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın BM üyeliğinden çıkarılması çağrılarını değerlendirdi.
Dujarric, “Üye ülkelerin BM’den çıkarılmasının uzun vadeli barış arayışına katkıda bulunacağına inanmıyoruz” ifadesini kullandı.
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