https://sputniknews.com.tr/20230217/bm-rusyanin-uyelikten-cikarilmasinin-uzun-vadeli-barisa-katkisi-olmaz-1067147771.html
BM: Rusya’nın üyelikten çıkarılmasının uzun vadeli barışa katkısı olmaz
BM: Rusya’nın üyelikten çıkarılmasının uzun vadeli barışa katkısı olmaz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, herhangi bir ülkenin BM üyeliğinden çıkarılmasının uzun vadeli barış arayışına katkıda... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T01:30+0300
2023-02-17T01:30+0300
2023-02-17T01:31+0300
ukrayna krizi
bm
birleşmiş milletler (bm)
rusya
gözlemci üye
stephane dujarric
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BM Genel Sekrete Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın BM üyeliğinden çıkarılması çağrılarını değerlendirdi.Dujarric, “Üye ülkelerin BM’den çıkarılmasının uzun vadeli barış arayışına katkıda bulunacağına inanmıyoruz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230217/bati-medyasi-fransiz-yapimi-ilk-14-amx-10rc-zirhlisi-ukraynaya-dogru-yola-cikti-1067146145.html
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bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, gözlemci üye, stephane dujarric
bm, birleşmiş milletler (bm), rusya, gözlemci üye, stephane dujarric
BM: Rusya’nın üyelikten çıkarılmasının uzun vadeli barışa katkısı olmaz
01:30 17.02.2023 (güncellendi: 01:31 17.02.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric, herhangi bir ülkenin BM üyeliğinden çıkarılmasının uzun vadeli barış arayışına katkıda bulunmayacağını belirtti.
BM Genel Sekrete Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, Rusya’nın BM üyeliğinden çıkarılması çağrılarını değerlendirdi.
Dujarric, “Üye ülkelerin BM’den çıkarılmasının uzun vadeli barış arayışına katkıda bulunacağına inanmıyoruz” ifadesini kullandı.