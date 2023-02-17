Belediye Başkanı’na soru sorması engellenen muhabir: Gazeteciler, sorulması gereken soruyu sorar

Ulaşılması güç olan yetkililere, derdi tasası olan insanların diliyiz. Vatandaşın bize sorduğu soruları eğip bükmeden yetkililere soruyoruz aslında aracıyız. Kameranın kadrajına girebilenleri görüyoruz ama yetmiyor. Buradaki yıkımı gösterebilmek için öyle bir kadraj lazım ki.. O nedenle her yere koşuşturmaya çalışıyorum. O kadraja ne kadar görüntü sokabilirsem, insanların ne kadar sesini duyurabilirsem gerçek yıkımı o zaman anlatabileceğimi düşünüyorum. Bu zamana kadar ortaya çıkmamış kişileri gördüğümde de soru sormadan geçemezdim. Bir yeriniz çok derin yara aldığında artık sinirleriniz hissettirmez ya o acıyı burada tam olarak o yaşanıyor. Buradaki insanlar acılarını anlatmaya çalıştıklarında o kadar normal bir ses tonuyla sanki normal bir şey anlatıyormuş gibi anlatıyorlar ama işte bu hissizlik. O kadar büyük bir acı ki artık sinirlerini hissedemiyorlar.