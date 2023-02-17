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AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/belediye-baskanina-soru-sormasi-engellenen-muhabir-gazeteciler-sorulmasi-gereken-soruyu-sorar-1067188769.html
Belediye Başkanı’na soru sorması engellenen muhabir: Gazeteciler, sorulması gereken soruyu sorar
Belediye Başkanı’na soru sorması engellenen muhabir: Gazeteciler, sorulması gereken soruyu sorar
Enkazda bekleyen aileleri ziyaret eden Kahramanmaraş Belediye Başkanı Güngör'e soru sormak isterken engellenen muhabir İnce "Günlerce bütün insanların feryat... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T21:55+0300
2023-02-18T02:43+0300
akşam postasi
muhabir
fox tv
gülşah ince
deprem
kahramanmaraş
kahramanmaraş büyükşehir belediyesi
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Kahramanmaraş'ta, enkazda bekleyen aileleri ziyaret eden Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e soru sormak isteyen Fox TV muhabiri Gülşah İnce korumaların fiziksel müdahalesiyle engellemişti.Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan İnce, “Yetkililer, ‘bırakın da acımızı yaşayalım’ diyorlar. Acıyı yaşayanlar aileler, yetkililerin görevi acıyı yaşamak değil o acıya engel olmak ya da acı yaşanıyorsa sorumlularıyla ilgili bilgi vermek” dedi.Gülşah İnce’nin açıklamalarından satırbaşları:Yetkililer değil aileler özür diledi
https://sputniknews.com.tr/20230218/bakan-cavusoglu-102-ulke-turkiyeye-yardim-talebinde-bulundu-1067187293.html
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muhabir, fox tv, gülşah ince, deprem, kahramanmaraş, kahramanmaraş büyükşehir belediyesi
muhabir, fox tv, gülşah ince, deprem, kahramanmaraş, kahramanmaraş büyükşehir belediyesi

Belediye Başkanı’na soru sorması engellenen muhabir: Gazeteciler, sorulması gereken soruyu sorar

21:55 17.02.2023 (güncellendi: 02:43 18.02.2023)
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Enkazda bekleyen aileleri ziyaret eden Kahramanmaraş Belediye Başkanı Güngör'e soru sormak isterken engellenen muhabir İnce "Günlerce bütün insanların feryat figan ettiğin bir alana geliyorsa bir belediye başkanı tabi ki bu tepkileri dinlemek için gelmiştir. Burası acının merkezi. Gazeteciler, acının merkezinde sorulması gereken soruyu sorar" dedi.
Kahramanmaraş'ta, enkazda bekleyen aileleri ziyaret eden Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e soru sormak isteyen Fox TV muhabiri Gülşah İnce korumaların fiziksel müdahalesiyle engellemişti.
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan İnce, “Yetkililer, ‘bırakın da acımızı yaşayalım’ diyorlar. Acıyı yaşayanlar aileler, yetkililerin görevi acıyı yaşamak değil o acıya engel olmak ya da acı yaşanıyorsa sorumlularıyla ilgili bilgi vermek” dedi.
Gülşah İnce’nin açıklamalarından satırbaşları:
Ulaşılması güç olan yetkililere, derdi tasası olan insanların diliyiz. Vatandaşın bize sorduğu soruları eğip bükmeden yetkililere soruyoruz aslında aracıyız. Kameranın kadrajına girebilenleri görüyoruz ama yetmiyor. Buradaki yıkımı gösterebilmek için öyle bir kadraj lazım ki.. O nedenle her yere koşuşturmaya çalışıyorum. O kadraja ne kadar görüntü sokabilirsem, insanların ne kadar sesini duyurabilirsem gerçek yıkımı o zaman anlatabileceğimi düşünüyorum. Bu zamana kadar ortaya çıkmamış kişileri gördüğümde de soru sormadan geçemezdim. Bir yeriniz çok derin yara aldığında artık sinirleriniz hissettirmez ya o acıyı burada tam olarak o yaşanıyor. Buradaki insanlar acılarını anlatmaya çalıştıklarında o kadar normal bir ses tonuyla sanki normal bir şey anlatıyormuş gibi anlatıyorlar ama işte bu hissizlik. O kadar büyük bir acı ki artık sinirlerini hissedemiyorlar.
Buranın neden günlerdir bu şekilde bırakıldığını ve Ebrar Sitesi’nin müteahhidiyle ilgili son durum nedir diye soracaktım. Hemen yan tarafı kentsel dönüşüme alınmış burası neden alınmamış? Yetki büyükşehirlerde dolayısıyla kendi alanıyla ilgili bu soruları soracaktım. Belediye başkanı 11. gün geldi. Buradaki vatandaşlar günlerdir neredeler, neden yoklar diye soruyorlardı. Depremin 11. gecesi geldiğinde bütün aileler adına o soruları sormak benim görevimdi. Böyle bir müdahale beklemiyordum. Günlerce bütün insanların feryat figan ettiğin bir alana geliyorsa bir belediye başkanı tabi ki bu tepkileri dinlemek için gelmiştir. Burası acının merkezi. Gazeteciler, acının merkezinde sorulması gereken soruyu sorar.

Yetkililer değil aileler özür diledi

Bileğimi tutup aşağı çekip, mikrofonuma müdahale etmesi fiziksel bir müdahale. Soru kabul etmiyoruz diyen kişiler, sorulara yanıt vermeyenler ya da basının ilk engellenmesi değil ama böyle bir alanda bileğimi tutup aşağı çekilmesi ve fiziksel olarak itilmeyi beklemiyordum. Yetkililer, ‘bırakın da acımızı yaşayalım’ diyorlar. Acıyı yaşayanlar aileler, yetkililerin görevi acıyı yaşamak değil o acıya engel olmak ya da acı yaşanıyorsa sorumlularıyla ilgili bilgi vermek.
Yayın sonrası geri dönüş sağlayıp kusura bakmayın gibi bir dönüş almadım ama yetkililer adına oradaki bulunan aileler müdahalenin doğru olmadığını söyleyip benden özür diledi. Deprem bölgesinde iyi ki soru soran gazeteciler ve iyi ki önümüzden mikrofonu çekmeyen gazeteler var diyen kişiler oluyor. Tam da böyle zamanlarda gerçek gazeteciliğin kıymeti bir kez daha anlaşılıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2023
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