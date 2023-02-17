https://sputniknews.com.tr/20230217/behlul-duzyurt-bu-mobil-uygulama-ile-deprem-kayiplari-bulunacaktir-1067267369.html

Behlül Düzyurt: Bu mobil uygulama ile deprem kayıpları bulunacaktır

Behlül Düzyurt: Bu mobil uygulama ile deprem kayıpları bulunacaktır

Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde 10 şehri etkilen deprem sonrasındaki enkaz kaldırma... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T13:17+0300

2023-02-17T13:17+0300

2023-02-20T13:25+0300

yeni şeyler rehberi

radyo

gazetecilik

afet

deprem

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Radyo Sputnik’te Serhat Ayan ile ‘Yeni Şeyler Rehberi’ isimli programa, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, Girişimci Behlül Düzyurt ve Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Süleyman İrvan konuk oldu.Nuri Bingöl: Enkaz alanlarındaki esas tehlike asbest gazıdırÜsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Nuri Bingöl, deprem sonrası yapılan enkaz çalışmalarına yönelik endişelerini anlattı. Nuri Bingöl açıklamasında enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ‘Asbest’ gazının toz bulutları oluşturduğunu gözlemlediğini belirterek cümlelerini şöyle sürdürdü:‘Enkaz alanlarındaki esas tehlike asbest gazıdır. Asbest geçmiş zamanlarda inşaat sektörünün en önemli parçalarından birisi idi. Fakat çevreye ve insan sağlığına zararlarının tespitinden sonra 2010 yılından itibaren Türkiye’de kullanımı yasaklandı. Deprem bölgelerinde yıkılan binaların büyük bir çoğunluğunun eski binalar olduğunu düşünürsek bu binaların yapı malzemelerinde asbest kullanılmıştır. Oluşan enkazlar sonucunda ise havada yoğun bir asbest gaz yoğunluğu oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu gazın kanser başta olmak üzere ciddi hastalıklara yol açtığını biliyoruz.’Behlül Düzyurt: ‘Bu mobil uygulama ile deprem kayıpları bulunacaktır’Girişimci Behlül Düzyurt yaklaşık 3 yıl önce geliştirmeye başlanılan ve 2 yıldır aktif olarak ücretsiz hizmet veren ‘Kayıp Bulunuyor’ isimli mobil uygulamasını anlattı. Behlül Düzyurt kaybolan insanların, hayvanların veya eşyaların sistem üzerinden bulan kişi tarafından lokasyon bilgisi ile belirtilmesi üzerine uygulamanın özellikle afet durumlarında çok etkili olabileceğini belirtti.Behlül Düzyurt, ‘Enkazdan kurtarılan ve hastaneye sevk edilen kişilerin kayıt altına alınması ve yakınlarının bu sistem üzerinden takip edebiliyor olması çok kıymetlidir. Bu mobil uygulama ile deprem kayıpları daha hızlı bulunacaktır ve aranan kişiler sistem üzerinden tüm birimlere en kısa sürede ulaştırılacaktır.’ açıklamasında bulundu.Prof. Süleyman İrvan: Google gazeteciliği haberciliğin özünü bozduÜsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Süleyman İrvan, haber sitelerinin daha iyi habercilik yerine daha çok tıklanma almayı amaçladıklarını belirterek bu durumun gazeteciliğin özünü bozduğunu söyledi. Prof. Dr. İrvan okuru olabildiğince haber sitesinde tutmaya yönelik çalışmalar yapan SEO editörlerini eleştirerek şu açıklamaları yaptı:‘Haber sitelerinin neredeyse tamamında SEO editörleri var ve bu editörler, neyin haber değeri taşıdığına değil, neyin Google’da arandığına odaklanıyorlar. Google gazeteciliği haberciliğin özünü bozdu ve alternatif bir gelir modeli geliştirilmez ise Google gazeteciliğine razı geleceğiz demektir.’

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2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

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radyo, gazetecilik, afet, deprem