https://sputniknews.com.tr/20230217/bati-medyasi-ukraynadaki-catisma-yuzunden-yeni-silahlanma-yarisi-basladi-1067180564.html

Batı medyası: Ukrayna’daki çatışma yüzünden yeni silahlanma yarışı başladı

Batı medyası: Ukrayna’daki çatışma yüzünden yeni silahlanma yarışı başladı

Dünya genelinde hükümetler, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi nedeniyle askeri doktrinlerini, silah stoklarını, askeri teçhizatlarını ve ikmal yollarını gözden... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T20:43+0300

2023-02-17T20:43+0300

2023-02-17T20:43+0300

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Bloomberg’in haberinde, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin, Tayvan ve Hindistan’ın da askeri stratejilerini gözden geçirdiği kaydedildi. Ukrayna’ya komşu birçok ülke, savunma harcamalarını önemli ölçüde artırdı, askeri üretim kapasitesini genişletti ve sahip oldukları tank, top ve hava savunma sistemlerinin sayısını artırdı.Haberde, bazı ABD’li yetkililerin, Avrupa ve Asya’daki güvenlikle ilgili durumu birbiriyle bağlantılı ve bir bütün olarak gördüğü kaydedildi. G7 ve bazı BRICS ülkelerinde, nükleer savaştan gıda sorunlarına kadar risklerle ilgili farkındalığın arttığı ifade edildi.NATO ülkelerinin savunma harcamalarının 1980’li yıllardan 2022’ye kadar istikrarlı biçimde azaldığını, lakin Rus ordusu Ukrayna’ya girdikten sonra harcamaların artmaya başladığını kaydeden Bloomberg, Polonya’nın savunma harcamalarını bu yıl en az iki kat artırdığına dikkat çekti.Almanya’nın 2022’de savunma bütçesinin finansmanı için 100 milyar euro’luk özel fon oluşturduğu anımsatılırken 2024’te ülkenin savunma bütçesinin 10 milyar euro daha artacağı kaydedildi.Fransa da askeri harcamalarını artırıyor. Ülke yönetimi geçen yıl savunma harcamaları için 400 milyar euro ayırdığını duyurdu. Bloomberg, bunun önceki harcamalara göre üçte bir oranında daha fazla olduğuna dikkat çekti.NATO ülkelerinin, olası savaşın çıkması durumunda cephaneliklerinin çok çabuk tükeneceğinden korkuyor. Ajansa konuşan kaynaklar, Rus askerlerin Donbass’ta her hafta kullandığı ağır top mermisi sayısının, son 13 yılda Afganistan, Lübnan, Mali ve Irak’ta kullanılan Caesar mermi sayısıyla aynı olduğunu anlattı. Uzmanlara göre, İngiltere’deki 155 mm top mermi stokunun tamamı, Rus ordusu tarafından iki günde, Ukrayna ordusu tarafından da bir hafta içinde harcanırdı.Askeri uzman François Heisbourg, Bloomberg’e açıklamasında, “Bu, Soğuk Savaş sonrası dönemin sona erdiğinin hikayesi. Bu dönem, 24 Şubat 2022’de bitti. Tüm ordular bundan geçiyor, çünkü artık ABD dahil hiç kimsenin büyük ve yoğun bir savaş için gerekli stoklara sahip olmadığı anlaşıldı” diye anlattı.

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