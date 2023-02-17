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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230217/bati-medyasi-fransiz-yapimi-ilk-14-amx-10rc-zirhlisi-ukraynaya-dogru-yola-cikti-1067146145.html
Batı medyası: Fransız yapımı ilk 14 AMX-10RC zırhlısı Ukrayna'ya doğru yola çıktı
Batı medyası: Fransız yapımı ilk 14 AMX-10RC zırhlısı Ukrayna'ya doğru yola çıktı
Fransız Forces Operations sitesi, Paris’in Kiev’e vaat ettiği üzere, 14 adet AMX-10RC zırhlı muharebe aracından oluşan ilk partinin Ukrayna’ya gönderildiğini... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T00:37+0300
2023-02-17T00:37+0300
ukrayna krizi
batı
batı medyası
fransa
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Ordudan kaynakların verdiği bilgiye dayandırılan haberde, içinde 14 adet AMX-10RC zırhlı muharebe aracının bulunduğu ilk partinin Ukrayna’ya doğru yola çıktığı belirtildi.Yazıda, “Savunma Bakanlığı'nın önümüzdeki iki ay içinde Ukrayna ordusuna tedarik etme sözü verdiği üzere 14 adet AMX-10RC zırhlı muharebe aracı, Ukrayna'ya doğru yola çıktı” ifadelerine yer verildi.Söz konusu zırhlı araçların ‘Ukrayna’ya vaat edilen onlarca aracın ilk 14’ü olduğuna’ dikkat çekilen haberde, Ukraynalı mürettebatların son birkaç haftadır Maine-et-Loire ilinin Saumur kentindeki askeri okulda bu araçları kullanma eğitimi aldığı vurgulandı.Haberde ayrıca eğitim için gönderilen Ukraynalı askeri personel arasında ‘sadece zırhlı keşif uzmanları olmadığı, bunun Fransız araçlarının ön cephede kullanılacağından şüphelenmek için bir neden olduğu’ ifade edildi.
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batı, batı medyası, fransa
batı, batı medyası, fransa

Batı medyası: Fransız yapımı ilk 14 AMX-10RC zırhlısı Ukrayna'ya doğru yola çıktı

00:37 17.02.2023
© AAFransa bayrağı-Fransız bayrağı
Fransa bayrağı-Fransız bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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Fransız Forces Operations sitesi, Paris’in Kiev’e vaat ettiği üzere, 14 adet AMX-10RC zırhlı muharebe aracından oluşan ilk partinin Ukrayna’ya gönderildiğini yazdı.
Ordudan kaynakların verdiği bilgiye dayandırılan haberde, içinde 14 adet AMX-10RC zırhlı muharebe aracının bulunduğu ilk partinin Ukrayna’ya doğru yola çıktığı belirtildi.
Yazıda, “Savunma Bakanlığı'nın önümüzdeki iki ay içinde Ukrayna ordusuna tedarik etme sözü verdiği üzere 14 adet AMX-10RC zırhlı muharebe aracı, Ukrayna'ya doğru yola çıktı” ifadelerine yer verildi.
Söz konusu zırhlı araçların ‘Ukrayna’ya vaat edilen onlarca aracın ilk 14’ü olduğuna’ dikkat çekilen haberde, Ukraynalı mürettebatların son birkaç haftadır Maine-et-Loire ilinin Saumur kentindeki askeri okulda bu araçları kullanma eğitimi aldığı vurgulandı.
Haberde ayrıca eğitim için gönderilen Ukraynalı askeri personel arasında ‘sadece zırhlı keşif uzmanları olmadığı, bunun Fransız araçlarının ön cephede kullanılacağından şüphelenmek için bir neden olduğu’ ifade edildi.
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