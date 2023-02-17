https://sputniknews.com.tr/20230217/bati-medyasi-fransiz-yapimi-ilk-14-amx-10rc-zirhlisi-ukraynaya-dogru-yola-cikti-1067146145.html

Batı medyası: Fransız yapımı ilk 14 AMX-10RC zırhlısı Ukrayna'ya doğru yola çıktı

Batı medyası: Fransız yapımı ilk 14 AMX-10RC zırhlısı Ukrayna'ya doğru yola çıktı

Fransız Forces Operations sitesi, Paris’in Kiev’e vaat ettiği üzere, 14 adet AMX-10RC zırhlı muharebe aracından oluşan ilk partinin Ukrayna’ya gönderildiğini... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T00:37+0300

2023-02-17T00:37+0300

2023-02-17T00:37+0300

ukrayna krizi

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batı medyası

fransa

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Ordudan kaynakların verdiği bilgiye dayandırılan haberde, içinde 14 adet AMX-10RC zırhlı muharebe aracının bulunduğu ilk partinin Ukrayna’ya doğru yola çıktığı belirtildi.Yazıda, “Savunma Bakanlığı'nın önümüzdeki iki ay içinde Ukrayna ordusuna tedarik etme sözü verdiği üzere 14 adet AMX-10RC zırhlı muharebe aracı, Ukrayna'ya doğru yola çıktı” ifadelerine yer verildi.Söz konusu zırhlı araçların ‘Ukrayna’ya vaat edilen onlarca aracın ilk 14’ü olduğuna’ dikkat çekilen haberde, Ukraynalı mürettebatların son birkaç haftadır Maine-et-Loire ilinin Saumur kentindeki askeri okulda bu araçları kullanma eğitimi aldığı vurgulandı.Haberde ayrıca eğitim için gönderilen Ukraynalı askeri personel arasında ‘sadece zırhlı keşif uzmanları olmadığı, bunun Fransız araçlarının ön cephede kullanılacağından şüphelenmek için bir neden olduğu’ ifade edildi.

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