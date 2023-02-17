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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/bakan-donmez-elbistan-termik-santralinin-b-unitesi-haftaya-kismen-calismaya-baslayacak-1067170529.html
Bakan Dönmez: Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesi haftaya kısmen çalışmaya başlayacak
Bakan Dönmez: Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesi haftaya kısmen çalışmaya başlayacak
Bakan Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesinin gelecek hafta itibarıyla kısmen çalışmaya... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
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fatih dönmez
fatih dönmez

Bakan Dönmez: Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesi haftaya kısmen çalışmaya başlayacak

14:55 17.02.2023 (güncellendi: 15:18 17.02.2023)
© İHA / MUSTAFA CENİKEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı’ndan uğurladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı’ndan uğurladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© İHA / MUSTAFA CENİK
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Bakan Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesinin gelecek hafta itibarıyla kısmen çalışmaya başlayacağını bildirdi.
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