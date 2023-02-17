Bakan Dönmez: Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesi haftaya kısmen çalışmaya başlayacak
14:55 17.02.2023 (güncellendi: 15:18 17.02.2023)
© İHA / MUSTAFA CENİKEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı’ndan uğurladı.
© İHA / MUSTAFA CENİK
Bakan Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesinin gelecek hafta itibarıyla kısmen çalışmaya başlayacağını bildirdi.