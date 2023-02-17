Bakan Dönmez: Elbistan Termik Santrali'nin B ünitesi haftaya kısmen çalışmaya başlayacak

© İHA / MUSTAFA CENİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi’ni kuyubaşı vanasını Türkali-2 kuyusuna indirmek ve üst seviye kuyu tamamlama görevini yapmak üzere Filyos Limanı’ndan uğurladı.