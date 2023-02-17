https://sputniknews.com.tr/20230217/avrupa-parlamentosundan-ukraynaya-her-turlu-silahi-gonderme-cagrisi-1067145793.html

Avrupa Parlamentosu’ndan Ukrayna'ya her türlü silahı gönderme çağrısı

Avrupa Parlamentosu’ndan Ukrayna'ya her türlü silahı gönderme çağrısı

Avrupa Parlamentosu’nun milletvekilleri, savaş jetleri, helikopter ve füze sistemleri dahil olmak üzere her türlü silahın istisnasız olarak Ukrayna Silahlı... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T00:27+0300

2023-02-17T00:27+0300

2023-02-17T00:28+0300

ukrayna krizi

avrupa

avrupa parlamentosu (ap)

helikopter

füze

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1f/1066411172_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_64df8d01351edf83c9e7216aefadada6.jpg

Belgeye göre parlamenterler, her türlü silahın istisnasız olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verilmesi ve Ukrayna’nın ‘uluslararası toplum tarafından tanınan tüm toprakları üzerinde tam kontrolü yeniden sağlayabilmesi’ için mühimmat tedarikinin artırılması çağrısı içeren bağlayıcı olmayan bir karar kabul etti.Avrupa Parlamentosu ayrıca AB'yi, Rusya ve müttefiklerine karşı onuncu yaptırım paketini önemli ölçüde genişletmeye ve şubat sonuna kadar yeni kısıtlamalar listesini kabul etmeye çağırdı. Parlamenterler aynı zamanda daha önce uygulanan yaptırımların daha etkili hale getirilmesini ve kısıtlamaları aşma girişimlerine karşı acil önlemler alınmasını istedi.Dondurulan Rus varlıklarına bir an önce el konulması ve bu paraların Ukrayna'nın yeniden inşası için yönlendirilmesi çağrısında bulunan milletvekilleri, çatışma bittikten sonra Rusya'nın Ukrayna'ya büyük tazminat ödemesi gerektiğine vurgu yaptı.Belgede aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nun bu yıl Ukrayna, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılması konusunda müzakerelere başlamasını beklediği de belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230216/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-depremle-ilgili-dezenformasyon-bulteni-yayimladi-1067136394.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, avrupa parlamentosu (ap), helikopter, füze, rusya