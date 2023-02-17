https://sputniknews.com.tr/20230217/avrupa-parlamentosundan-ukraynaya-her-turlu-silahi-gonderme-cagrisi-1067145793.html
Avrupa Parlamentosu’ndan Ukrayna'ya her türlü silahı gönderme çağrısı
Avrupa Parlamentosu’ndan Ukrayna'ya her türlü silahı gönderme çağrısı
Avrupa Parlamentosu’nun milletvekilleri, savaş jetleri, helikopter ve füze sistemleri dahil olmak üzere her türlü silahın istisnasız olarak Ukrayna Silahlı... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T00:27+0300
2023-02-17T00:27+0300
2023-02-17T00:28+0300
ukrayna krizi
avrupa
avrupa parlamentosu (ap)
helikopter
füze
rusya
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Belgeye göre parlamenterler, her türlü silahın istisnasız olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verilmesi ve Ukrayna’nın ‘uluslararası toplum tarafından tanınan tüm toprakları üzerinde tam kontrolü yeniden sağlayabilmesi’ için mühimmat tedarikinin artırılması çağrısı içeren bağlayıcı olmayan bir karar kabul etti.Avrupa Parlamentosu ayrıca AB'yi, Rusya ve müttefiklerine karşı onuncu yaptırım paketini önemli ölçüde genişletmeye ve şubat sonuna kadar yeni kısıtlamalar listesini kabul etmeye çağırdı. Parlamenterler aynı zamanda daha önce uygulanan yaptırımların daha etkili hale getirilmesini ve kısıtlamaları aşma girişimlerine karşı acil önlemler alınmasını istedi.Dondurulan Rus varlıklarına bir an önce el konulması ve bu paraların Ukrayna'nın yeniden inşası için yönlendirilmesi çağrısında bulunan milletvekilleri, çatışma bittikten sonra Rusya'nın Ukrayna'ya büyük tazminat ödemesi gerektiğine vurgu yaptı.Belgede aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nun bu yıl Ukrayna, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılması konusunda müzakerelere başlamasını beklediği de belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-depremle-ilgili-dezenformasyon-bulteni-yayimladi-1067136394.html
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avrupa, avrupa parlamentosu (ap), helikopter, füze, rusya
Avrupa Parlamentosu’ndan Ukrayna'ya her türlü silahı gönderme çağrısı
00:27 17.02.2023 (güncellendi: 00:28 17.02.2023) Abone ol
Avrupa Parlamentosu’nun milletvekilleri, savaş jetleri, helikopter ve füze sistemleri dahil olmak üzere her türlü silahın istisnasız olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verilmesi çağrısı içeren bağlayıcı olmayan bir karar kabul etti.
Belgeye göre parlamenterler, her türlü silahın istisnasız olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verilmesi ve Ukrayna’nın ‘uluslararası toplum tarafından tanınan tüm toprakları üzerinde tam kontrolü yeniden sağlayabilmesi’ için mühimmat tedarikinin artırılması çağrısı içeren bağlayıcı olmayan bir karar kabul etti.
Avrupa Parlamentosu ayrıca AB'yi, Rusya ve müttefiklerine karşı onuncu yaptırım paketini önemli ölçüde genişletmeye ve şubat sonuna kadar yeni kısıtlamalar listesini kabul etmeye çağırdı. Parlamenterler aynı zamanda daha önce uygulanan yaptırımların daha etkili hale getirilmesini ve kısıtlamaları aşma girişimlerine karşı acil önlemler alınmasını istedi.
Dondurulan Rus varlıklarına bir an önce el konulması ve bu paraların Ukrayna'nın yeniden inşası için yönlendirilmesi çağrısında bulunan milletvekilleri, çatışma bittikten sonra Rusya'nın Ukrayna'ya büyük tazminat ödemesi gerektiğine vurgu yaptı.
Belgede aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nun bu yıl Ukrayna, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi'nin, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılması konusunda müzakerelere başlamasını beklediği de belirtiliyor.