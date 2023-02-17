https://sputniknews.com.tr/20230217/arastirma-insanlarin-kisin-daha-fazla-uykuya-ihtiyaci-olabilir--1067169015.html

Araştırma: İnsanların kışın daha fazla uykuya ihtiyacı olabilir

Araştırma: İnsanların kışın daha fazla uykuya ihtiyacı olabilir

Bir araştırmada, insanların kışın daha fazla uykuya ihtiyaç duyabileceği ortaya konuldu. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T14:28+0300

2023-02-17T14:28+0300

2023-02-17T14:29+0300

yaşam

uyku

araştırma

almanya

mevsim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/18/1055005423_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4abc088d752e9cdc2a0866b22f9eb141.jpg

Bilim insanlarından oluşan bir ekip, uyku testlerinden geçmiş, uyku zorluğu çeken 292 hastayı araştırma kapsamında değerlendirmeye aldı. Çalar saat olmadan özel bir laboratuvarda doğal şekilde uyumaları istenen hastaların uyku süresinin yanı sıra uyku kalitesi ve türü de izlendi. Uykuyu etkileyen ilaç kullananlar, teknik hatalar ve ilk REM aşamasını atlamış olabilecek kişilerin hariç tutulmasının ardından 188 hasta ile araştırmaya devam edildi. Gözlemlerin sonunda uyku bozukluğu yaşayan kişilerde dahi hastaların kışın yaza nazaran beyin aktivitelerinin arttığı ve rüya görebildiği REM uykusunu daha uzun aldıkları ve sonbaharda daha az derin uyudukları görüldü. Araştırma, insanların uyku alışkanlıklarını mevsime göre ayarlamaları gerekebileceğini gösteriyor. Almanya'daki St Hedwig Hastanesi'nde görevli, çalışmanın sorumlu yazarı Dr. Dieter Kunz, "Mevsimsellik, gezegendeki her canlıda mevcut" diyerek, toplumların genel olarak uyku alışkanlıklarını mevsime göre ayarlaması veya okul ve çalışma programlarını mevsimsel uyku ihtiyaçlarına göre düzenlemesi gerektiğini söyledi. Sonuçların uyku sorunu olmayan kişilerde doğrulanması gerektiğini kabul eden araştırmacılar, sağlıklı bir toplumda mevsimsel değişikliklerin daha da fazla olabileceğini düşünüyor. Araştırma, 'Frontiers in Neuroscience' adlı dergide yayımlandı.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uyku, araştırma, almanya, mevsim