https://sputniknews.com.tr/20230217/amerikalilar-cin-balonu-haberleriyle-yatip-kalkti-uzaylilar-bir-olasilik-olarak-konusuldu-1067342608.html

‘Amerikalılar Çin balonu haberleriyle yatıp kalktı, uzaylılar bir olasılık olarak konuşuldu’

‘Amerikalılar Çin balonu haberleriyle yatıp kalktı, uzaylılar bir olasılık olarak konuşuldu’

Serra Karaçam’a göre, Çin’le gerilimin hep gündem olduğu ABD’de halk Çin balonuyla yatıp kalktı. UFO iddialarının ciddiye alındığını söyleyen Karaçam... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T21:26+0300

2023-02-17T21:26+0300

2023-02-21T21:27+0300

eksen

radyo

balon

çin

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063519014_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bd68ca625fbbe9c11a7eb42c6b77b1c3.jpg

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsılırken ABD’de de 3 Şubat’tan bu yana ‘Çin balonu’, UFO’lar ve Ohio’da vinil klorür taşıdığı söylenen trenin raydan çıkmasıyla oluşan kaza gündemi belirledi. Biden yönetimi Çin’in tıpkı ABD’nin dünyanın dört bir yanına bıraktıkları gibi bir meteoroloji balonu olduğunu söylediği balonu vururken, Ohio kazasıyla eşzamanlı olarak ABD semalarında ‘tanımlanamayan cisimlerden’ hareketle UFO tartışmalarının gündemi kaplaması dikkat çekti. Sonunda bu cisimlerin özel şahıslar ve balon klüplerine ait küçük balonlar olduğu anlaşılmış görünüyor.ABD’de bu gündemin nasıl ele alındığı, yansıdığı ve tartışıldığını New York merkezli gazeteci Serra Karaçam ile konuştuk‘Balon haberleriyle yatıp kalktılar, uzaylılar bir olasılık olarak konuşuldu’Serra Karaçam’a göre, Amerikalılar, ‘istihbarat toplama’ amaçlı olduğu iddialarıyla 4 Şubat’ta Çin’e ait meteoroloji balonunun vurulmasının ardından balon gündemiyle yatıp kalktılar. Ardından gelen ve ‘UFO’ tartışmaları yaratan küçük balonların anlaşılamadığını söyleyen Karaçam, ‘uzaylıların’ bir olasılık olarak konuşulduğunu aktardı:‘Amerika’da her zaman Çin ile bir gerilim gündemde’Çin’in güçlü rüzgarlarla sürüklendiğini belirttiği, bilim insanlarının ise yukarı aşağı hareket dışında manevra kapasitesi bulunmayan meteoroloji balonuyla ilgili ABD’deki algıların farklılığını aktarırken, durumun Çin ile ilişkilerin bozulmasını etkilemesi kaygıları bulunduğunu öne sürdü:‘Şüpheler geçmedi ama yetkililer hava ve suyun güvenli olduğunu duyurdu’ABD balonları tartışırken, Ohio eyaletinde zehirli kimyasallar taşıyan bir trenin 3 Şubat’ta raydan çıkması sonucunda ‘ABD’nin Çernobil’i diye anılan çevre felaketi meydana gelirken, bunun medyada manşetlere taşınmaması eleştiriliyor. Karaçam, kaygılar karşısında ABD’li yetkililerin hava ve suyun güvenli olduğunu söylediklerini ancak endişeleri gideremediklerini kaydetti:‘Bir muhabire izinsiz giriş suçlaması yöneltildi, sonra geri çekilmek zorunda kalındı’Zehirli vinil klorür maddesiyle ilgili test yapıldığı ve hava ile suyun temiz olduğunun açıklandığını söyleyen Karaçam, ancak insanlarda yetkililere yönelik inançsızlığa dikkat çekti. Karaçam’a göre bunda kaza ile ilgili bir basın mensubunun gözaltına alınması girişimi de etkili oldu:‘Her şeyde Trump’ı suçluyorlar’Ohio’daki çevre felaketinde eleştiriler yükselse de sınırlı bir kesim tarafından yansıtıldığını aktaran Karaçam, Demokrat kanadın ‘her şeyde Trump’ın suçlamasına’ karşı tepkilerin de yükseldiğini dile getirdi:

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

radyo, balon, çin, abd