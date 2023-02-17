Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/afet-bolgesindeki-hayvan-yetistiricilerine-yem-destegi-verilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1067149797.html
Afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
Afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
Afet bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T03:48+0300
2023-02-17T03:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
afet
deprem
hayvan
çiftçi
yem
destek
resmi gazete
karar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre yetiştiricilere bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için 500 TL, küçükbaş için 50 TL yem desteği ödemesi yapılacak. Hayvancılık Bilgi Sistemi içerisinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere, Tarım ve Orman Bakanlığınca Ziraat Bankası aracılığıyla yem desteği tutarı ödenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230217/afad-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-38-bin-44-vatandasimiz-hayatini-kaybetmistir-1067144990.html
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afet, deprem, hayvan, çiftçi, yem, destek, resmi gazete, karar
afet, deprem, hayvan, çiftçi, yem, destek, resmi gazete, karar

Afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

03:48 17.02.2023
© AAKurban Bayramı, kurbanlık, büyükbaş hayvan
Kurban Bayramı, kurbanlık, büyükbaş hayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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Afet bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre büyükbaş için 500 TL, küçükbaş için 50 TL yem desteği verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre yetiştiricilere bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için 500 TL, küçükbaş için 50 TL yem desteği ödemesi yapılacak.
Hayvancılık Bilgi Sistemi içerisinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere, Tarım ve Orman Bakanlığınca Ziraat Bankası aracılığıyla yem desteği tutarı ödenecek.
Kahramanmaraş merkezli depremler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir
00:11
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