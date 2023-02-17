https://sputniknews.com.tr/20230217/afet-bolgesindeki-hayvan-yetistiricilerine-yem-destegi-verilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1067149797.html

Afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Afet bölgesindeki hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Afet bölgesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T03:48+0300

2023-02-17T03:48+0300

2023-02-17T03:48+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afet

deprem

hayvan

çiftçi

yem

destek

resmi gazete

karar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre yetiştiricilere bir defaya mahsus olmak üzere büyükbaş için 500 TL, küçükbaş için 50 TL yem desteği ödemesi yapılacak. Hayvancılık Bilgi Sistemi içerisinde yer alan TÜRKVET veri tabanına kayıtlı yetiştiricilere, Tarım ve Orman Bakanlığınca Ziraat Bankası aracılığıyla yem desteği tutarı ödenecek.

https://sputniknews.com.tr/20230217/afad-kahramanmaras-merkezli-depremlerde-38-bin-44-vatandasimiz-hayatini-kaybetmistir-1067144990.html

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afet, deprem, hayvan, çiftçi, yem, destek, resmi gazete, karar