https://sputniknews.com.tr/20230217/afad-afetzede-barinma-destegi-basvurulari-e-devlet-uzerinden-alinmaya-baslamistir-1067177801.html

AFAD: 'Afetzede Barınma Desteği' başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya başlamıştır

AFAD: 'Afetzede Barınma Desteği' başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya başlamıştır

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afetzede Barınma Desteği başvurularının e-devlet üzerinden başlatıldığını bildirdi. 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T18:09+0300

2023-02-17T18:09+0300

2023-02-17T18:09+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

afad

deprem

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AFAD’dan yapılan açıklamada, “Deprem bölgesinde konutu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlarımız için, Afetzede Barınma Desteği başvuruları e-devlet üzerinden başlamıştır” ifadelerine yer verildi. Vatandaşların başvurularını, 'https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-yardim-odeme-basvurusu' sitesi üzerinden yapması gerektiği belirtilirken, konuyla ilgili merak edilen soruların cevaplarına ise, "https://aydes.gov.tr/vatandasBasvuruSSS" adresi üzerinden erişilebileceği aktarıldı.

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