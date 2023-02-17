https://sputniknews.com.tr/20230217/abd-ve-cin-avrupa-arenasinda-bilek-guresine-cikti-avrupadaki-kriz-asya-pasifike-kayacak-mi-1067174083.html

ABD ve Çin, Avrupa arenasında bilek güreşine çıktı: Avrupa’daki kriz Asya-Pasifik’e kayacak mı?

ABD ve Çin, Avrupa arenasında bilek güreşine çıktı: Avrupa’daki kriz Asya-Pasifik’e kayacak mı?

ABD ve Çin arasındaki inişli çıkışlı ancak bir o kadar da gerilimi yüksek bilek güreşinde Avrupa, Pekin ile kazan kazan ilişkisi kurmak isterken ABD’nin... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T16:27+0300

2023-02-17T16:27+0300

2023-02-17T16:27+0300

görüş

abd

çin

rusya

avrupa

münih güvenlik konferansı

pekin

çin devlet başkanı şi cinping

joe biden

antony blinken

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Bu hafta 59. Münih Güvenlik Konferansı’na ev sahipliği yapan Avrupa bu kapsamda önemli dünyanın iki kutbundan da önemli misafirlerini ağırlıyor.Çin Halk Cumhuriyeti’nin dış politikadaki en önemli ismi Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, 14 Şubat’ta Fransa, İtalya ve Macaristan, Almanya ve Rusya’yı ziyaret etmek üzere Avrupa turuna çıktı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Türkiye ve Yunanistan’ı ziyaret edecek.İki ismi bir araya getiren nokta ise bugün başlayan ve pazara kadar devam edecek 59. Münih Güvenlik Konferansı oluyor. İki ismin bu konferansta bir araya gelmesi de bekleniyor.Wang Yi’nin ise bu konferansta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ortaya koyduğu ortak, birleşik, sürdürülebilir ve iş birliğine dayalı güvenlik konseptini aktaracağı ve önemli uluslararası konularda Çin’in tutumunu açıklayacağı ifade ediliyor.Tabii konferanstan önce Fransa ve İtalya’yı ziyaret eden Çinli üst düzey diplomatın bu görüşmelerdeki mesajları da önemliydi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Wang Yi ile görüşmesinin ardından Çin’le ilişkilere büyük önem veren Fransa’nın iki taraf arasında stratejik diyalogun güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığı görüşünde olduğunu dile getirdi.Wang Yi ise günden güne daha karmaşık hale gelen uluslararası arenada Fransa ve Çin’in uluslararası istikrar ve dengeyi koruma, çok taraflılık ve dünyanın bölünmesini önlemede birlikte çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi.ABD ile son olarak ‘balon krizi’ yaşayan Çin’in Rusya ve İran’la ilişkileri de ABD’yi rahatsız ediyor. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin geçtiğimiz gün yaptığı Çin ziyaretinde Çinli mevkidaşı Şi Cinping’le birçok alanda fikir birliğine ulaştığını belirtilirken Şi Cinping’in de yakın zamanda Moskova’yı ziyaret etmesi planlanıyor.‘Cinping’in Moskova’ya gidecek olması Amerikalıları hayal kırıklığına uğrattı’Asya Pasifik üzerine çalışmalar yapan Dumlupınar Üniversitesi’nden Dr. Barış Adıbelli, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede ABD-Çin mücadelesinin Avrupa eksenli yansımalarını ele aldı.Bu yazdan bu tarafa Çin ile Amerika arasında bir buz erime süreci başladığını hatırlatan Adıbelli şunları söyledi:‘Fransa, Çin ile ilişkileri geliştirecek’Avrupa’nın ise Çin ile ilişkilerini bir sürdürmek istediğini belirten Adıbelli, “Avrupa Çin'e düşmanlık perspektifi üzerinden yaklaşmak istemiyor. Çin'le Kuşak Yol Girişimi ve başka anlaşmalar bağlamında kazan kazan ilişkisi kurmak istiyor. Avrupa Birliği bunu aslında Rusya'yla da yapıyordu fakat ABD’nin yani üçüncü bir tarafın bu sürece karışması Avrupa'nın aleyhine doğru işletir bir hale getirdi” dedi. Adıbelli, Fransa-Çin ilişkilerine dair ise şunları kaydetti:‘Çin’in Türkiye için Avrupalıları ikna etmesi lazım’“Çin safları sıkılaştırıyor. Avrupa'da özellikle Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya ve Çin'e yönelik ortaya çıkan negatif havayı en azından BM nezdinde çevirme adına adımlar atacak” ifadelerini kullanan Adıbelli, Türkiye boyutunda ise şunları belirtti:‘Biden yönetimi bu projeyi yürütecek bir altyapıya sahip değil’Peki, süreç nasıl devam edecek, neler bekleniyor? Dr. Barış Adıbelli’nin görüşleri şu şekilde:

çin

rusya

pekin

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abd, çin, rusya, avrupa, münih güvenlik konferansı, pekin, çin devlet başkanı şi cinping, joe biden, antony blinken, wang yi, barış adıbelli