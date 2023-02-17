https://sputniknews.com.tr/20230217/abd-ordusu-cine-ait-balonun-enkazini-denizden-cikardi-1067184054.html
ABD ordusu, Çin'e ait balonun enkazını denizden çıkardı
ABD ordusu, Çin'e ait balonun enkazını denizden çıkardı
ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), 4 Şubat'ta Güney Carolina eyaleti açıklarında vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun enkazının denizden... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T23:08+0300
2023-02-17T23:08+0300
2023-02-17T23:13+0300
dünya
abd
çin
enkaz
balon
güney carolina
federal soruşturma bürosu (fbi)
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NORTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen ABD donanmasına bağlı gemiler, 4 Şubat 2023'te düşürülen yüksek irtifa Çin gözetleme balonunun enkazını başarıyla bulup çıkardıktan sonra South Carolina kıyılarındaki enkaz çıkarma operasyonunu 16 Şubat'ta bitirdi" denildi.Açıklamada enkazın istihbarata karşı koyma amacıyla kullanılması için incelenmek üzere FBI tarafından Büronun Virginia laboratuvarına götürüldüğü belirtildi.ABD hava sahasına girdikten bir süre sonra Amerikan nükleer silahlarının bulunduğu Montana eyaleti üzerinde tespit edilen Çin'e ait yüksek irtifa balonu, Washington ile Pekin arasında diplomatik krize neden olmuştu.Balon, 4 Şubat'ta South Carolina eyaletinin açıklarında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 uçağı tarafından düşürülmüştü.Bu operasyonun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti.Çin, balonun askeri veya istihbarat amacıyla kullanılmadığını, meteoroloji çalışmaları yaptığını ve sürüklenerek ABD hava sahasına girdiğini açıklamıştı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise balonun manevra kabiliyetine ve istihbarat toplama kapasitesine sahip olduğunu ileri sürüyor.
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abd, çin, enkaz, balon, güney carolina, federal soruşturma bürosu (fbi)
abd, çin, enkaz, balon, güney carolina, federal soruşturma bürosu (fbi)
ABD ordusu, Çin'e ait balonun enkazını denizden çıkardı
23:08 17.02.2023 (güncellendi: 23:13 17.02.2023) Abone ol
ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), 4 Şubat'ta Güney Carolina eyaleti açıklarında vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun enkazının denizden çıkarıldığını ve inceleme için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldüğünü açıkladı.
NORTHCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen ABD donanmasına bağlı gemiler, 4 Şubat 2023'te düşürülen yüksek irtifa Çin gözetleme balonunun enkazını başarıyla bulup çıkardıktan sonra South Carolina kıyılarındaki enkaz çıkarma operasyonunu 16 Şubat'ta bitirdi" denildi.
Açıklamada enkazın istihbarata karşı koyma amacıyla kullanılması için incelenmek üzere FBI tarafından Büronun Virginia laboratuvarına götürüldüğü belirtildi.
ABD hava sahasına girdikten bir süre sonra Amerikan nükleer silahlarının bulunduğu Montana eyaleti üzerinde tespit edilen Çin'e ait yüksek irtifa balonu, Washington ile Pekin arasında diplomatik krize neden olmuştu.
Balon, 4 Şubat'ta South Carolina eyaletinin açıklarında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 uçağı tarafından düşürülmüştü.
Bu operasyonun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti.
Çin, balonun askeri veya istihbarat amacıyla kullanılmadığını, meteoroloji çalışmaları yaptığını ve sürüklenerek ABD hava sahasına girdiğini açıklamıştı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise balonun manevra kabiliyetine ve istihbarat toplama kapasitesine sahip olduğunu ileri sürüyor.