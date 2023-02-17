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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230217/abb-depremzedeler-icin-yemek-ver-dayanisma-kampanyasi-baslatti-9-saatte-2-milyon-tlye-ulasti-1067157013.html
ABB, depremzedeler için 'Yemek ver' dayanışma kampanyası başlattı: 9 saatte 2 milyon TL'ye ulaştı
ABB, depremzedeler için 'Yemek ver' dayanışma kampanyası başlattı: 9 saatte 2 milyon TL'ye ulaştı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkentteki depremzedeler için ‘Yemek Ver’ kampanyasını başlatıyor. Başkentlilerin 'yemekver.org' internet adresi üzerinden... 17.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-17T11:37+0300
2023-02-17T11:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
yardım
abb
ankara
yemek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere kahvaltı ve yemek yardımı kampanyası başlattı.Yeni destekle ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’ya gelen depremzedelerimize günlük kahvaltı ve yemek paketleri içeren “YemekVer” kampanyamızı başlatıyoruz. Bugüne dek iyilikle yüzlerce kişinin yüzünü güldürdünüz. Şimdi hepinizi yine sofralara bereket olmaya davet ediyorum” dedi.Kahvaltı 25 lira, yemek paketi 50 liraKentlerine gelen depremzedelere destek olmak isteyen başkentliler, ‘yemekver.org’ adresi üzerinden sipariş verebilecek. Destek kampanyası kapsamında kahvaltı paketi 25 TL, yemek paketi 50 TL ve kahvaltı-yemek paketi 75 TL olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.İnternet adresi üzerinden sipariş verilmesinin ardından Belpa Mutfak’ta hazırlanan günlük kahvaltı ve yemek paketleri, ABB aracılığıyla AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan afetzedelere ulaştırılacak.9 saatte 2 milyon TL'ye ulaştıYavaş, kampanyanın kısa sürede verimli bir şekilde ilerlediğini vurguladı ve "9 saatte 2 milyon TL'ye ulaştı" dedi.
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deprem, yardım, abb, ankara, yemek
deprem, yardım, abb, ankara, yemek

ABB, depremzedeler için 'Yemek ver' dayanışma kampanyası başlattı: 9 saatte 2 milyon TL'ye ulaştı

11:37 17.02.2023
© AAMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2023
© AA
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkentteki depremzedeler için ‘Yemek Ver’ kampanyasını başlatıyor. Başkentlilerin 'yemekver.org' internet adresi üzerinden vereceği kahvaltı ya da yemek siparişleri, ABB aracılığıyla AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan depremzedelere ulaştırılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere kahvaltı ve yemek yardımı kampanyası başlattı.
Yeni destekle ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’ya gelen depremzedelerimize günlük kahvaltı ve yemek paketleri içeren “YemekVer” kampanyamızı başlatıyoruz. Bugüne dek iyilikle yüzlerce kişinin yüzünü güldürdünüz. Şimdi hepinizi yine sofralara bereket olmaya davet ediyorum” dedi.

Kahvaltı 25 lira, yemek paketi 50 lira

Kentlerine gelen depremzedelere destek olmak isteyen başkentliler, ‘yemekver.org’ adresi üzerinden sipariş verebilecek. Destek kampanyası kapsamında kahvaltı paketi 25 TL, yemek paketi 50 TL ve kahvaltı-yemek paketi 75 TL olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.
İnternet adresi üzerinden sipariş verilmesinin ardından Belpa Mutfak’ta hazırlanan günlük kahvaltı ve yemek paketleri, ABB aracılığıyla AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan afetzedelere ulaştırılacak.

9 saatte 2 milyon TL'ye ulaştı

Yavaş, kampanyanın kısa sürede verimli bir şekilde ilerlediğini vurguladı ve "9 saatte 2 milyon TL'ye ulaştı" dedi.
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