https://sputniknews.com.tr/20230217/abb-depremzedeler-icin-yemek-ver-dayanisma-kampanyasi-baslatti-9-saatte-2-milyon-tlye-ulasti-1067157013.html

ABB, depremzedeler için 'Yemek ver' dayanışma kampanyası başlattı: 9 saatte 2 milyon TL'ye ulaştı

ABB, depremzedeler için 'Yemek ver' dayanışma kampanyası başlattı: 9 saatte 2 milyon TL'ye ulaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkentteki depremzedeler için ‘Yemek Ver’ kampanyasını başlatıyor. Başkentlilerin 'yemekver.org' internet adresi üzerinden... 17.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-17T11:37+0300

2023-02-17T11:37+0300

2023-02-17T11:37+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

yardım

abb

ankara

yemek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremzedelere kahvaltı ve yemek yardımı kampanyası başlattı.Yeni destekle ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’ya gelen depremzedelerimize günlük kahvaltı ve yemek paketleri içeren “YemekVer” kampanyamızı başlatıyoruz. Bugüne dek iyilikle yüzlerce kişinin yüzünü güldürdünüz. Şimdi hepinizi yine sofralara bereket olmaya davet ediyorum” dedi.Kahvaltı 25 lira, yemek paketi 50 liraKentlerine gelen depremzedelere destek olmak isteyen başkentliler, ‘yemekver.org’ adresi üzerinden sipariş verebilecek. Destek kampanyası kapsamında kahvaltı paketi 25 TL, yemek paketi 50 TL ve kahvaltı-yemek paketi 75 TL olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor.İnternet adresi üzerinden sipariş verilmesinin ardından Belpa Mutfak’ta hazırlanan günlük kahvaltı ve yemek paketleri, ABB aracılığıyla AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan afetzedelere ulaştırılacak.9 saatte 2 milyon TL'ye ulaştıYavaş, kampanyanın kısa sürede verimli bir şekilde ilerlediğini vurguladı ve "9 saatte 2 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

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deprem, yardım, abb, ankara, yemek