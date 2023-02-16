https://sputniknews.com.tr/20230216/yunanistan-turkiyenin-acisini-hafifletmek-icin-elinden-geleni-yapacagini-belirtti-1067133245.html

Yunanistan, Türkiye'nin acısını hafifletmek için elinden geleni yapacağını belirtti

Yunanistan, Türkiye'nin acısını hafifletmek için elinden geleni yapacağını belirtti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin, Türkiye'nin depremden kaynaklanan acısını hafifletmek için elinden geleni yapacağını kaydetti. 16.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-16T18:27+0300

2023-02-16T18:27+0300

2023-02-16T18:27+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

yunanistan

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Selanik'te düzenlenen bir etkinlikte konuşan Dendias, insani acıların sınır tanımadığını ve sınırları aştığını ifade etti.Dendias, Yunanistan'ın toplumsal ve tarihi ahlakının dayanışma içerdiğini belirterek "Ayrıca, kısa sürede bu samimiyet içerisinde daha güvenli bir gelecek oluşabilir." dedi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de uzlaştığı üzere, Yunanistan'ın, hem bir Avrupa ülkesi hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olarak Türkiye'nin yanında duracağını belirten Dendias, "Yunanistan, bu kritik zamanda yanlarında olacaktır, acılarını hafifletmek için elinden geleni yapacaktır." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230216/micotakis-bu-dramdan-belki-de-turk-yunan-iliskileri-icin-daha-iyi-bir-sey-cikabilecegine-inaniyorum-1067123769.html

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